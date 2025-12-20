日本テレビでは、生成AIをフル活用したドラマ『TOKYO 巫女忍者』を、1月7日(24:59～ ※関東ローカル)に放送。莉子、藤原樹(THE RAMPAGE)らが出演する。

このドラマは、江戸の風情が残りながらも“妖化(ようか)”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描く。

見どころは、実写×最新AI技術を融合させた、革新的な映像表現。AIクリエーティブディレクターには、日本におけるAI映像制作の第一人者である宮城明弘氏を起用。生成AIをフル活用しながら、「妖(あやかし)」や「異能の剣」といった壮大な世界観を創り出し、実写ドラマの新たな表現に挑んでいる。

主演の莉子が演じるのは、巫女見習いの高校生・白石澄。神に仕える巫女一族に生まれながら、優しさゆえに人を傷つけることを恐れ、異能の力をうまく扱えずに葛藤するという役どころだ。藤原は、澄の初恋相手となる転校生・久遠雅貴役で、巫女一族の抹殺を狙う異能忍者というミステリアスな役柄となっている。

ほかにも、澄(莉子)の妹の巫女見習い・白石静役で星乃夢奈、澄と静の母親でもある巫女一族の当主・白石結役で橋本マナミ、久遠(藤原樹)の育ての親でもあり白石家と敵対する妖(あやかし)の執行官・玖條誠真役で渡辺いっけいが出演する。

制作協力として、Huluオリジナル『おとなになっても』を企画・制作、映画『8番出口』や『爆弾』を制作したAOI Pro.が参加。VFXは、映画『8番出口』や『爆弾』のVFXを担当したTREE Digital Studioが担当。

さらに、サイバーエージェントが技術面で全面協力し、サイバーエージェントが所有するクリエーティブ制作スタジオ「極AIお台場スタジオ」で、バーチャルプロダクション技術や生成AIを活用した撮影を実施している。

コメントは、以下の通り。

莉子

『TOKYO 巫女忍者』で白石澄を演じさせていただきます、莉子です。

生成AIで作られる本作は、現代の映像業界の進化を感じると同時に、私自身も初挑戦の現場で日々刺激を受けております。

実際に撮影が進む中で、撮影環境に左右されずにスムーズに撮影が進んでいくところに利点を感じながらも、役者として想像力がより一層求められるなど、生成AI撮影ならではの発見もあり、新しい学びの連続です。

完成した映像がどのような作品として皆さまに届くのか、私自身もとても楽しみにしています。放送を心待ちにしながら、ぜひこの“新しいドラマ体験”をお楽しみください。

藤原樹(THE RAMPAGE)

久遠雅貴役を演じます、藤原樹です。

今回このお話をいただいた時、「実写×最新AI技術」とは一体どんな世界になるのか、正直少し想像がつきませんでした。

ですが、撮影が始まり、生成AIだからこそ表現できる新しい映像美や、これまでにないスケールのアクションが目の前で形になっていくのを実感しました。

任務に生きる男としての冷徹さと、莉子さん演じる澄への想いに揺れる人間味。

その両方を丁寧に表現できるよう全力で臨んでいます。

実写と生成AI、それぞれの魅力を最大限に活かしたこの作品が、新たなコンテンツの未来を切り開く“第一歩”になれば嬉しいです。