モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは9月19日より、CHARGESPOTを設置しているRight-on店舗を対象に、30分未満の利用料金が無料になるキャンペーンを実施する。

「CHARGESPOT」は、専用アプリでバッテリースタンドのQRコードを読み取るだけでモバイルバッテリーをレンタルできるシェアリングサービス。本キャンペーンは、シルバーウィークのお出かけシーズンに合わせて実施されるもの。Right-on店舗でCHARGESPOTを気軽に体験してもらい、買い物や試着中のスマートフォンの充電切れに対する不安を軽減することを目的としている。

実施期間は9月19日から9月27日まで。期間中にCHARGESPOTを設置している全国のRight-on店舗でレンタルを行った場合、30分未満の利用料金が無料となる。※30分以上利用した場合は通常料金となる。

また、期間中はCHARGESPOTの公式キャラクター「チャポポ」がデニム姿となった特別仕様のキャンペーンポスターも展開される。

※期間中にレンタルを開始した場合、返却時刻を問わず利用時間が30分未満であれば無料対象となる。

※他キャンペーン・クーポンとの併用不可。

※「CHARGESPOT Pass」などの定額プランは対象外。