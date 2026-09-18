2026.09.18 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 5 0
  • 【中 0-2 巨】
  • 試合終了

  • OUT

    中0-2巨

    3番 泉口 友汰 ライトホームラン 巨人得点！ 中 0-2 巨

  • OUT

    2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 平山 功太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 松本 剛 に代わって 8番 佐々木 俊輔

  • OUT

    守備交代：レフト 代打 丸 佳浩 に代わって 2番 松本 剛

  • OUT

    守備交代：サード 代走 門脇 誠 に代わって 6番 門脇 誠

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 Ｒ・マルティネス

  • OUT

    9番 石塚 裕惺 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：井上 温大 に代わって 9番 石塚 裕惺

  • OUT

    8番 丸 佳浩 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：笹原 操希 に代わって 8番 丸 佳浩

  • OUT

    7番 吉川 尚輝 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    代走：2塁ランナー 坂本 勇人 に代わって 6番 門脇 誠

  • OUT

    6番 坂本 勇人 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 井上 温大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 笹原 操希 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー サードフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 吉川 尚輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 井上 温大 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 笹原 操希 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 吉川 尚輝 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 花田 旭 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー松本 剛 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 平山 功太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

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    2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト

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