スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は、「FIFAワールドカップ2026」後に日本代表が臨む最初の公式大会となる「キリンチャレンジカップ2026」および「キリンカップサッカー2026」から、2試合を無料ライブ配信することを発表した。

また、日本代表戦のライブ配信に加えて、両試合の前後には特別討論番組「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」を配信する。同番組には元日本代表選手をはじめとする解説陣が出演し、日本サッカーの現在地と未来について議論。試合前の放送では、「FIFAワールドカップ2026」の戦いを振り返るとともに、UEFAネーションズリーグをはじめとする世界サッカーの最新潮流を分析し、日本サッカーが現在どの位置に立ち、今後どこへ向かうべきなのかを掘り下げる。試合後には、戦術や選手起用、チームの成長や課題など、試合内容を多角的な視点から検証。日本代表の今後を見据えた議論を展開する。

2027年1月にはAFCアジアカップが開幕。日本代表は16年ぶりのアジア制覇を目指すことになる。さらに、その先にはFIFAワールドカップでの優勝という目標も控えている。DAZNは「日本サッカーがワールドカップ優勝という未来を実現するその日まで、議論と検証を重ねながら、誰よりもストイックに、そして真摯に日本サッカーに寄り添い続けます」と発表している。

日本代表戦ライブ配信予定

＜キリンチャレンジカップ2026＞

・9月28日 日本 vs ベネズエラ 19:25キックオフ

＜キリンカップサッカー2026＞

・10月5日 日本 vs パナマ代表 or ニュージーランド代表 19:30キックオフ

「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」配信予定

・9月28日 日本 vs ベネズエラ：18:00～キックオフ前/試合終了後～

・10月5日 日本 vs パナマ代表 or ニュージーランド代表：18:00～キックオフ前/試合終了後～

※時間は全て日本時間です。

※本配信については、内容の変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※最新情報は番組表をご確認ください。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞