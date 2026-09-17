YOSHIKI「日本人アーティスト初」NYセントラルパーク「Global Citizen Festival」出演へ　ローリン・ヒル、アリシア・キーズらと共演

YOSHIKIが、9月26日（現地時間）に米ニューヨーク・セントラルパークのグレート・ローンで開催される「Global Citizen Festival 2026」に出演することが発表された。YOSHIKI側の発表によると、同会場で開催されるGlobal Citizen Festivalに日本人アーティストが出演するのは今回が初となる。

Global Citizen Festivalは、極度の貧困の撲滅などを掲げる国際団体Global Citizenが主催する音楽イベント。2026年はローリン・ヒル＆ワイクリフ・ジョン、レニー・クラヴィッツ、ジョン・レジェンド、レイニー・ウィルソン、シャブージー、TOMORROW X TOGETHERらが出演。さらにアリシア・キーズ＆フレンズ、ヴィクトリア・モネ、YEONJUN、YOSHIKIの参加も追加発表されている。ホストはヒュー・ジャックマンが務める。

YOSHIKIは今回、クラシックとロックを融合したパフォーマンスを予定しており、X JAPANの代表曲「ENDLESS RAIN」も披露するという。約6万人規模の観客が集うセントラルパークで、会場全体との大合唱を呼びかける予定だ。

YOSHIKIは今年6月、東京国際フォーラムで行われた日本初の「Global Citizen Live: Tokyo」にもヘッドライナーとして出演。&TEAM、AI、千葉雄喜らとともにステージに立っており、今回がGlobal Citizenとの初の取り組みではない。

Global Citizen Festivalでは、通常のチケット販売だけでなく、Global Citizenのアプリを通じて貧困や教育、食料、エネルギーなどの社会課題に関するアクションに参加し、獲得したポイントによって無料チケットに応募できる仕組みを採用している。2026年のキャンペーンでは、子どもたちへの教育機会の提供、小規模農家への支援、電力アクセスの拡大などを主要な目標に掲げている。

■YOSHIKIコメント

「欧米からは、これまでに数多くの伝説的なロックアーティストが生まれてきました。道を切り開いてきた方々に、心から敬意を抱いています。同時に、アジアのロックにも独自の力強い声、スピリット、そして美しさがあります。その魅力を世界へ届ける一人になれることを光栄に思います。

僕はこれまで、音楽には人々の心を動かし、意味のある行動を生み出す力があると信じ、さまざまな人道支援活動に携わってきました。セントラルパークでは、クラシック音楽の美しさとロックのエネルギーを一つにして、皆さんの心を動かすことができればと思っています。

そして『ENDLESS RAIN』も演奏します。ぜひ会場の皆さんに、一緒に歌ってほしいです。感動的で力強く、いつまでも記憶に残る瞬間を、皆さんと一緒につくりたいと思います」

Global Citizen Festival公式サイト：https://globalcitizenfestival.com/

Global Citizen公式サイト：https://www.globalcitizen.org/