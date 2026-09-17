BE:FIRSTが「Rolling Stone Japan vol.36」表紙に登場　“自分たちのまま、世界へ”

9月25日（金）発売の「Rolling Stone Japan vol.36（2026年11月号）」の表紙を、BE:FIRSTが飾る。

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今回のカバーストーリーでは、6人の現在を捉えた独占撮り下ろしを掲載。表紙には、それぞれの個性が際立ちながらも、グループとしての一体感を感じさせるビジュアルを採用した。

BE:FIRSTは明日18日（金）、初のGlobal EP『WATCH ME』をリリースする。ATL Jacob、BIA、Flo Milliら海外アーティスト／プロデューサーとのコラボレーションを交えながら、現在のBE:FIRSTの音楽性と、その先にある可能性を示す全5曲を収録している。

全14ページにわたる巻頭カバーストーリーのテーマは「自分たちのまま、世界へ」。米Rolling Stoneなどで執筆するジャーナリスト、Crystal Bellが6人にインタビューを実施。LAでの楽曲制作、世界を意識するなかで変わるものと変わらないもの、そして6人が思い描くこれからについて話を聞いた。

なお、このカバーストーリーはRolling Stoneのインターナショナル版でも掲載が決まっている。「Rolling Stone Japan vol.36（2026年11月号）」は9月25日（金）発売。

Rolling Stone Japan vol.36（2026年11月号）

全国の書店、CDショップ、オンライン書店にて予約受付中。

発行：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売：株式会社CEメディアハウス

価格：1320円（税込）