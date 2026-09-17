BMSG設立6周年企画、全国3カ所の商店街で仕掛ける「本気の遊び」

BMSGが、設立6周年を記念した企画「BMSG OPEN THE SHUTTER」を9月18日から愛知・兵庫・福岡の3地域で実施する。

10月に東京・お台場で開催されるフェス「BMSG FES'26」のテーマでもある「THE FUTURE IS YOURS」を軸に、「閉ざされたシャッターを開き、内に秘めた才能を解き放つ」をコンセプトに掲げた参加型プロジェクトとなる。

商店街のシャッターをキャンバスに見立て、ミューラルアーティスト3組がBMSG所属アーティスト31名のポートレートを描画。制作を手がけるのは、大阪を拠点に『BAKI柄』をベースとした壁画を国内外に描くBAKIBAKI、メルボルンでキャリアを始め20年以上壁画を手がけるよかpaint、沖縄を拠点にレタリングやポートレートを得意とする2人組ユニットSRBの3組。

描かれたアートにスマートフォンをかざすと、画面内でアーティストがシャッターを開き、その場所でしか見られない歌やダンス、トークなどのARコンテンツが出現する仕組みになっている。

SKY-HI/Novel Coreシャッターアート写真

シャッターアートの掲出エリアは、愛知が円頓寺本町商店街（名古屋市）、兵庫が本町筋商店街・六間道商店街（神戸市）、福岡が久留米ほとめき通り商店街（久留米市）。AR体験は9月18日から27日まで、シャッターアートの掲出は10月9日まで行われる。

あわせて、各地域の職人・工房とのコラボレーションによる期間限定ECストア「BMSG工藝品店」も9月18日にオープン。織部焼、名古屋黒紋付染、神戸レザー、播州織、博多織、八女提灯などとの協業プロダクトを販売する。売上から製造原価、梱包・配送費、決済手数料、プロジェクトの直接運営費を差し引いた利益は全額、商品開発に関わった職人や工房へ寄付される。

■株式会社BMSG 代表取締役CEO SKY-HI（日高光啓）コメント

2026年9月18日、BMSGは設立6周年を迎えます。

BMSGが目指しているのは、日本の音楽が個性を薄めることなく世界で正当に選ばれ、その価値が作り手にまで還り、次の才能が挑戦しやすい環境をつくること。日本にいることを理由に、夢を小さくしなくていい道をつくることです。

そして毎年この周年のタイミングで、僕たちは”仕事”ではなく”遊び”でしかない企画を街に投下してきました。今年も、真剣に遊びます。

今年は愛知・兵庫・福岡で『BMSG OPEN THE SHUTTER』を開催。商店街のシャッターを舞台に、日本のミューラルアーティストと31人のBMSGアーティストによる体験型アートを展開します。さらに、各地の文化やものづくりに光を当てる『BMSG工藝品店』もオープン。

一つの曲やアートとの出会いが、一人の人生を動かすことがある。

日本各地を遊び場に。

一緒に遊びましょう。

THE FUTURE IS YOURS.

＜イベント情報＞

BMSG設立6周年企画「BMSG OPEN THE SHUTTER」

実施期間：

AR動画体験：2026年9月18日（金）～ 9月27日（日）各日11:00〜19:00

シャッターアート掲出：2026年9月18日（金）～ 10月9日（金）

BMSG工藝品店（ECストア）：2026年9月18日（金）11:00 ～ 10月12日（月）23:59

シャッターアート掲出エリア（全国3箇所）：

愛知：円頓寺本町商店街（愛知県名古屋市）

兵庫：本町筋商店街・六間道商店街（兵庫県神戸市）

福岡：久留米ほとめき通り商店街（福岡県久留米市）

特設WEBサイト：https://anniversary-bmsg.tokyo/

BMSG工藝品店サイト：https://anniversary-bmsg.tokyo/6th-anniversary/#bmsg_kogeihinten

シャッターアートに参加するBMSG所属アーティスト（合計31名）：

【愛知】 SKY-HI、Novel Core、SHUNTO・RYUHEI・JUNON・LEO（BE:FIRST）、TAKUTO・HAYATO・EIKI（MAZZEL）、REIKO、KOHARU・MAHINA（HANA）、TAIKI（STARGLOW）

【兵庫】 KAIRYU・NAOYA・SEITO（MAZZEL）、NAOKO・YURI・MOMOKA（HANA）、ADAM（STARGLOW）、ふみの

【福岡】 SOTA・MANATO（BE:FIRST）、Aile The Shota、RAN・RYUKI（MAZZEL）、CHIKA・JISOO（HANA）、RUI・KANON・GOICHI（STARGLOW）

シャッターアート制作陣／ミューラルアーティスト（敬称略）：

・BAKIBAKI

大阪を拠点に国内外で活躍する日本を代表するミューラルアーティストの1人。古来の紋様を現代的に更新した『BAKI柄』をベースとした壁画を世界中に描く。大阪国際空港やポーランド貿易庁、大阪・関西万博壁画などの実績を有する。大阪でミューラルプロジェクト『淀壁』を主宰し、若手の活動機会の創出やカルチャーの発展にも尽力。

・よかpaint

ストリートアートの聖地メルボルンでキャリアをスタートし、20年以上壁画を描くアーティスト。オーストラリアに留まらずアメリカやヨーロッパなど多数の国で腕を磨き、ヨドコウ桜スタジアムや、広島県安芸郡での復興支援の壁画、北海道のエスコンフィールドでの壁画など、国内外で活躍している。

・SRB

沖縄県を拠点に活動する2人組ユニット。国内をはじめ、世界的なSTREET ART FESTIVAL『Meeting of Styles』や、アメリカのベニスビーチエリアで開催されるグラフィティプロジェクトなどにも参加し、多くの共同作品を残す。主にレタリングやポートレートを得意とする。

『BMSG工藝品店』コラボレーション商品（敬称略）

【愛知】織部焼：西山窯・山口真人／尾張仏具・錺金具：和悠庵・有限会社ノヨリ／瀬戸焼：株式会社双寿園／名古屋黒紋付染：山勝染工株式会社

【兵庫】お香：株式会社薫寿堂／神戸レザー：Studio Kiichi／菰樽：株式会社岸本吉二商店／播州織：株式会社丸萬・POLS

【福岡】博多織：株式会社KIBIRU／博多人形：人形師・西山陽一／木工：株式会社前田建具製作所・株式会社増田桐箱店／八女提灯：有限会社シラキ工芸