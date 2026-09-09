九州旅客鉄道は9月8日、クレジットカード等によるタッチ決済乗車サービス「クレカ乗車」について、9月18日より対象エリアを拡大すると発表した。

「クレカ乗車」対象エリアを92駅に拡大

同サービスは2026年4月1日より鹿児島本線(門司港駅～久留米駅)および香椎線(海ノ中道駅)で本格導入している。今回、2025年12月12日に公表した計画に基づき、福北ゆたか線・香椎線・若松線へ対象エリアを拡大する。これにより、クレカ乗車を利用できる駅は計92駅となる。

対象となるのは、鹿児島本線の門司港駅～久留米駅(49駅)、福北ゆたか線の折尾駅～博多駅(27駅)、香椎線の西戸崎駅～宇美駅(16駅)、若松線の若松駅～折尾駅(6駅)。

9月18日からの利用可能エリア

入場時および出場時に、タッチ決済対応カード(クレジット、デビット、プリペイド)や、同カードを設定したスマートフォンなどを自動改札機または専用端末にかざすことで列車を利用できる。対応するカードブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯となる。

設置機器

最大20%割引キャンペーンを実施

9月12日～18日に開催される筥崎宮「放生会(ほうじょうや)」にあわせて、クレカ乗車サービスの利用者を対象に「クレカ乗車でおトクに放生会へ行こうキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は9月12日～9月18日。

期間中、クレカ乗車利用可能エリア内を乗車し、鹿児島本線の箱崎駅または吉塚駅で入場または出場した場合、普通旅客運賃を最大20%割り引く。事前登録は不要。同一のカード番号かつ同一の媒体の利用時における割引上限金額は1,000円となる。