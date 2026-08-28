＜応募〆: 2026/9/11＞【1名様】コーヒー豆を好みの挽き加減に！「 スマートコーングラインダー」をプレゼント

「ラッセルホブス スマートコーングラインダー」プレゼント企画

株式会社大石アンドアソシエイツは、イギリスの家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」より、「スマートコーングラインダー」を発売します。

本製品は、コーヒー粉の飛び散りを軽減する静電気除去機能と、34段階の挽き目調整機能を備えたコーヒーグラインダーです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「スマートコーングラインダー」をプレゼントします。

■コーヒー粉の飛び散りを抑える静電気除去機能

コーヒーグラインダーを使用する際、静電気によって粉が飛び散ったり、容器に付着したりすることがあります。

「スマートコーングラインダー」は、粉の通り道に帯電防止イオンを発生させることで静電気を抑制し、コーヒー粉の飛び散りを軽減。

毎日のコーヒータイムをより快適に楽しめるよう設計されています。

■34段階の挽き目調整に対応

本製品は、極細挽きから粗挽きまで34段階の粒度設定が可能です。

エスプレッソ向けの極細挽きから、ハンドドリップやコーヒーメーカー、フレンチプレス向けの粗挽きまで、抽出方法に合わせた調整ができるため、好みの味わいを追求できます。

■コーン式グラインダーならではの均一な仕上がり

コーヒー豆をすり潰すように挽くコーン式グラインダーを採用しており、均質な粒度に仕上げられるのが特長です。

挽かれたコーヒー粉は水分がなじみやすい粒子形状となるため、ドリップコーヒーにも適した状態に仕上がります。

■タッチパネルで簡単操作＆お手入れも便利

前面にはタッチパネルを搭載し、電源や挽き時間を直感的に設定できます。

挽き始めると表示部に残り時間が表示され、ゼロになると自動で停止するため、操作もシンプルです。

また、ホッパーは取り外して水洗いできるほか、グラインドユニット上部も取り外し可能で、お手入れしやすい構造を採用。

ブラシ付きのメジャースプーンも付属しています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ラッセルホブス スマートコーングラインダー」を1名様にプレゼントします。

自宅で本格的なコーヒーを楽しみたい方は、この機会にぜひチェックしてみてください。

プレゼント内容

商品名 「スマートコーングラインダー」

人数 1名様 価格 16,500円（税込） 内容 型番：8500JP

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：180W

サイズ：W13.0×D17.5×H31.0cm

重量：約1.9kg

コード長：約1.0m

材質：ステンレス、ポリプロピレン

ミル方式：コーン式

最大容量：ホッパー約280g、コンテナ約100g

付属品：ブラシ付スプーン キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/11)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/11)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月11日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社大石アンドアソシエイツ お問い合わせページ（ラッセルホブス製品）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社大石アンドアソシエイツ)