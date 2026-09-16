バーチャルアーティストLAYRA、TeddyLoidプロデュース曲MV公開

ソニー・ミュージックエンタテインメントのマネジメント＆レーベル「Echoes」に所属する、仮想世界と現実を行き来するバーチャルアーティストLAYRAが、新曲「わたしはLAYRA」をリリース。ミュージックビデオが9月16日18時に公開される。

LAYRAは、アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」から生まれたバーチャルアーティスト。アニメーション映画『竜とそばかすの姫』の5年後を描く同作中で歌姫「ベル」をプロデュースした「ヒロちゃん＜As＞」が、仮想世界＜U＞で新たな歌姫レイラをプロデュースするために奔走するストーリーが描かれる。

レイラ役は、miwa、昆夏美、鈴木このみ、みきまりあ、ASCAの5名が務め、仮想世界の歌姫レイラと現実世界のオリジンである「コトミ」の一人二役を日替わりで演じる。会場は仮想世界＜U＞史上最大の音楽フェス「Utopia」の会場という設定で、来場者はレイラの歌に熱狂する60億人の一員としてフェスに参加する。

「わたしはLAYRA」は、その「Utopia」のオープニングを飾る楽曲。作詞・作曲は、TeddyLoidと、レコード大賞優秀作品賞を受賞し作家・プロデューサーとして活動するRyota Saitoが担当。誰にも届かない声を抱え、現実と仮想の境界に立ち尽くしていた少女が、「歌いたい」という想いを頼りに自らの意志で踏み出すまでを描いている。

MVは、映画『竜とそばかすの姫』の映像と3DCGを組み合わせ、公演の世界観を表現した内容となる。LAYRAにとって初の映像作品にあたる。

■TeddyLoid（Altervoice）コメント

『わたしはLAYRA』では、新たな歌姫が誕生し、＜U＞の世界へ踏み出していく瞬間を音楽で描きました。

LAYRAの内側にある繊細さや葛藤、そして「歌いたい」という強い衝動が、次第に大きなエネルギーへ変わっていく。その感情の変化をサウンドにも込めています。

5人の歌姫によって生まれる、それぞれのLAYRAの声と物語を、ぜひ体感していただけたら嬉しいです。

＜公演情報＞

アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」

2026年10月10日（土）〜11月15日（日）

MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000

原作：アニメーション映画『竜とそばかすの姫』

出演：miwa、昆夏美、鈴木このみ、みきまりあ、ASCA

主催：MoN Takanawa: The Museum of Narratives／アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫」製作委員会（一般財団法人JR東日本文化創造財団、ソニーグループ株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、日本テレビ放送網株式会社、株式会社BS日テレ、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社NO MORE）

協力：スタジオ地図LLP

公式サイト：https://animmersive.jp/ryusoba/

チケット：https://l-tike.com/animmersive_ryusoba/