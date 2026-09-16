接戦！ソフトバンク・オリックス、6回終了0-0

両チーム無得点の投手戦が続く。ソフトバンクはチャンスを作るもあと一本が出ない。オリックスは紅林が3安打と奮闘するが、打線もあとが続かず、均衡を破れないまま後半戦へ突入した。

【スタメン】

オリックス: 1(指)西川　龍馬 2(左)山中　稜真 3(右)来田　涼斗 4(一)太田　椋 5(三)宗　佑磨 6(遊)紅林　弘太郎 7(二)野口　智哉 8(捕)若月　健矢 9(中)麦谷　祐介 10(投)九里　亜蓮

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(左)近藤　健介 3(指)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(捕)山本　祐大 7(中)谷川原　健太 8(二)牧原　大成 9(遊)庄子　雄大 10(投)上沢　直之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33