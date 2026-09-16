接戦！ソフトバンク・オリックス、6回終了0-0
両チーム無得点の投手戦が続く。ソフトバンクはチャンスを作るもあと一本が出ない。オリックスは紅林が3安打と奮闘するが、打線もあとが続かず、均衡を破れないまま後半戦へ突入した。
【スタメン】
オリックス: 1(指)西川 龍馬 2(左)山中 稜真 3(右)来田 涼斗 4(一)太田 椋 5(三)宗 佑磨 6(遊)紅林 弘太郎 7(二)野口 智哉 8(捕)若月 健矢 9(中)麦谷 祐介 10(投)九里 亜蓮
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(捕)山本 祐大 7(中)谷川原 健太 8(二)牧原 大成 9(遊)庄子 雄大 10(投)上沢 直之
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33