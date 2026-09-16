オリックス vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs ソフトバンク
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク3勝-オリックス2勝（9/15 ソフトバンク5-3オリックス (ソフトバンク)、8/30 ソフトバンク6-3オリックス (ソフトバンク)、8/29 ソフトバンク3-4オリックス (オリックス)、8/28 ソフトバンク2-0オリックス (ソフトバンク)、8/23 オリックス3-0ソフトバンク (オリックス)）
  • ソフトバンクスタメン：1(一)正木　智也、2(左)近藤　健介、3(指)柳田　悠岐、4(三)栗原　陵矢、5(右)柳町　達、6(捕)山本　祐大、7(中)谷川原　健太、8(二)牧原　大成、9(遊)庄子　雄大、10(投)上沢　直之
  • オリックススタメン：1(指)西川　龍馬、2(左)山中　稜真、3(右)来田　涼斗、4(一)太田　椋、5(三)宗　佑磨、6(遊)紅林　弘太郎、7(二)野口　智哉、8(捕)若月　健矢、9(中)麦谷　祐介、10(投)九里　亜蓮

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33