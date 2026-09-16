オリックス vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs ソフトバンク
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク3勝-オリックス2勝（9/15 ソフトバンク5-3オリックス (ソフトバンク)、8/30 ソフトバンク6-3オリックス (ソフトバンク)、8/29 ソフトバンク3-4オリックス (オリックス)、8/28 ソフトバンク2-0オリックス (ソフトバンク)、8/23 オリックス3-0ソフトバンク (オリックス)）
- ソフトバンクスタメン：1(一)正木 智也、2(左)近藤 健介、3(指)柳田 悠岐、4(三)栗原 陵矢、5(右)柳町 達、6(捕)山本 祐大、7(中)谷川原 健太、8(二)牧原 大成、9(遊)庄子 雄大、10(投)上沢 直之
- オリックススタメン：1(指)西川 龍馬、2(左)山中 稜真、3(右)来田 涼斗、4(一)太田 椋、5(三)宗 佑磨、6(遊)紅林 弘太郎、7(二)野口 智哉、8(捕)若月 健矢、9(中)麦谷 祐介、10(投)九里 亜蓮
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33