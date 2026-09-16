楽天、3回終了時点で4点リード
楽天が1回表に集中打で4点を先制。その後、ロッテは追加点を許さず、序盤を終えて4-0のまま中盤へと進む。楽天はマッカスカー、YG安田、村林の活躍で得点を重ねた。
【スタメン】
ロッテ: 1(指)山口 2(中)藤原 3(右)西川 4(捕)佐藤 5(一)安田 6(三)寺地 7(左)井上 8(遊)山﨑 9(二)小川 10(投)毛利
楽天: 1(左)中島 2(右)小郷 3(遊)宗山 4(指)マッカスカー 5(一)YG安田 6(二)村林 7(三)繁永 8(捕)太田 9(中)吉野 10(投)荘司
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33