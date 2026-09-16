楽天、3回終了時点で4点リード

楽天が1回表に集中打で4点を先制。その後、ロッテは追加点を許さず、序盤を終えて4-0のまま中盤へと進む。楽天はマッカスカー、YG安田、村林の活躍で得点を重ねた。

【スタメン】

ロッテ: 1(指)山口 2(中)藤原 3(右)西川 4(捕)佐藤 5(一)安田 6(三)寺地 7(左)井上 8(遊)山﨑 9(二)小川 10(投)毛利

楽天: 1(左)中島 2(右)小郷 3(遊)宗山 4(指)マッカスカー 5(一)YG安田 6(二)村林 7(三)繁永 8(捕)太田 9(中)吉野 10(投)荘司

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33