ロッテ vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 楽天
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天1勝-ロッテ4勝（9/10 楽天1-6ロッテ (ロッテ)、9/9 楽天4-10ロッテ (ロッテ)、9/8 楽天2-3ロッテ (ロッテ)、8/20 ロッテ4-3楽天 (ロッテ)、8/19 ロッテ2-5楽天 (楽天)）
- 楽天スタメン：1(左)中島 大輔、2(右)小郷 裕哉、3(遊)宗山 塁、4(指)Ｃ・マッカスカー、5(一)YG安田、6(二)村林 一輝、7(三)繁永 晟、8(捕)太田 光、9(中)吉野 創士、10(投)荘司 康誠
- ロッテスタメン：1(指)山口 航輝、2(中)藤原 恭大、3(右)西川 史礁、4(捕)佐藤 都志也、5(一)安田 尚憲、6(三)寺地 隆成、7(左)井上 広大、8(遊)山﨑 剛、9(二)小川 龍成、10(投)毛利 海大
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33