ロッテ vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 楽天
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天1勝-ロッテ4勝（9/10 楽天1-6ロッテ (ロッテ)、9/9 楽天4-10ロッテ (ロッテ)、9/8 楽天2-3ロッテ (ロッテ)、8/20 ロッテ4-3楽天 (ロッテ)、8/19 ロッテ2-5楽天 (楽天)）
  • 楽天スタメン：1(左)中島　大輔、2(右)小郷　裕哉、3(遊)宗山　塁、4(指)Ｃ・マッカスカー、5(一)YG安田、6(二)村林　一輝、7(三)繁永　晟、8(捕)太田　光、9(中)吉野　創士、10(投)荘司　康誠
  • ロッテスタメン：1(指)山口　航輝、2(中)藤原　恭大、3(右)西川　史礁、4(捕)佐藤　都志也、5(一)安田　尚憲、6(三)寺地　隆成、7(左)井上　広大、8(遊)山﨑　剛、9(二)小川　龍成、10(投)毛利　海大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33