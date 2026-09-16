序盤は投手戦、0対0のまま中盤へ

ソフトバンクとオリックスの対戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。序盤を終え、互いに譲らず、緊迫した展開で中盤へと進む。

【スタメン】

オリックス: 1(指)西川 2(左)山中 3(右)来田 4(一)太田 5(三)宗 6(遊)紅林 7(二)野口 8(捕)若月 9(中)麦谷 10(投)九里

ソフトバンク: 1(一)正木 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(捕)山本祐 7(中)谷川原 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)上沢

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33