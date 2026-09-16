序盤は投手戦、0対0のまま中盤へ
ソフトバンクとオリックスの対戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。序盤を終え、互いに譲らず、緊迫した展開で中盤へと進む。
【スタメン】
オリックス: 1(指)西川 2(左)山中 3(右)来田 4(一)太田 5(三)宗 6(遊)紅林 7(二)野口 8(捕)若月 9(中)麦谷 10(投)九里
ソフトバンク: 1(一)正木 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(捕)山本祐 7(中)谷川原 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)上沢
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33