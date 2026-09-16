序盤は投手戦、0対0のまま中盤へ

ソフトバンクとオリックスの対戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。序盤を終え、互いに譲らず、緊迫した展開で中盤へと進む。

【スタメン】

オリックス: 1(指)西川 2(左)山中 3(右)来田 4(一)太田 5(三)宗 6(遊)紅林 7(二)野口 8(捕)若月 9(中)麦谷 10(投)九里

ソフトバンク: 1(一)正木 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(捕)山本祐 7(中)谷川原 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)上沢

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