楽天がロッテに4-0で完封勝利

先発投手：楽天は荘司康誠が9回0失点の好投（6安打7奪三振）、ロッテの毛利海大は6回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が4点を追加 注目選手：ロッテの寺地隆成が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 131 83 45 3 .648 -
2 西武 132 73 55 4 .570 10
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 132 61 69 2 .469 23
5 ロッテ 127 58 66 3 .468 23
6 楽天 128 49 78 1 .386 33