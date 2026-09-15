ロッテ、逆転で日本ハムに7-6で勝利

先発投手：ロッテは田中　晴也が5回2/3回3失点の好投（8安打8奪三振）、日本ハムの北山　亘基は4回2/3回4失点 得点経過： 2回裏：日本ハムが1点を追加 3回裏：日本ハムが1点を追加 5回表：ロッテが4点を追加 注目選手：日本ハムの万波　中正が1本塁打、3得点の活躍、ロッテの山口　航輝が2本塁打、3打点、2得点の活躍、ロッテの安田　尚憲が3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 127 69 57 1 .548 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 0
3 DeNA 130 64 63 3 .504 5
4 ヤクルト 129 56 71 2 .441 13
5 中日 133 57 74 2 .435 14
6 広島 126 52 70 4 .426 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 130 82 45 3 .646 -
2 西武 132 73 55 4 .570 9
3 日本ハム 132 72 57 3 .558 11
4 オリックス 131 61 68 2 .473 22
5 ロッテ 126 58 65 3 .472 22
6 楽天 127 48 78 1 .381 33