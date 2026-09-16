e-Bikeは高嶺の花だと諦めていませんか？

この秋、人気e-Bikeブランド「BESV」と「Votani」が、あなたの常識を覆す驚きの特別セールとオプションキャンペーンを同時開催します！最大50%オフの本体価格に加え、カスタマイズパーツもお得に手に入るこのチャンス。通勤やサイクリングが劇的に変わる一台を、今すぐ見つけましょう！

秋のサイクリングシーズン到来！e-Bikeで新しい毎日を始めよう

秋風が心地よい季節になりました。スポーツの秋、行楽の秋、そしてサイクリングの秋！涼しく過ごしやすいこの時期に、電動アシスト自転車（e-Bike）で新しいライフスタイルを始めてみませんか？

デザインとテクノロジーを融合したe-Bikeブランド「BESV」と「Votani」が、この秋、私たちの心を揺さぶる2つのビッグキャンペーンをスタートさせました！本体が半額近くになる驚きのクリアランスセールと、さらに便利にカスタマイズできるオプションキャンペーンの二本立て。あなたもe-Bikeデビューを考えているなら、今がまさに絶好のチャンスですよ！

衝撃の約50%オフも！在庫限りの「秋のクリアランスセール」

まず、最も注目すべきは「秋のクリアランスセール」です。日常使いから本格的なスポーツ走行まで、幅広いニーズに対応するBESVとVotaniのe-Bike6モデルが、なんと在庫限りの特別価格で手に入ります。

私が特に目を奪われたのは、オールロード・グラベルe-Bike 「JGR1.1」 です。従来の398,200円から、驚きの199,800円（税込） に！これはまさかの約50%オフ。舗装路だけでなく砂利道や未舗装路も走破できるグラベルロードタイプのe-Bikeがこの価格で手に入るのは、破格としか言いようがありません。通勤や街乗りはもちろん、休日のアドベンチャーライドまで、アクティブにe-Bikeを楽しみたい方には最高のコスパではないでしょうか。

クリアランスセール対象モデル一覧

モデル名 従来価格 (税込) 特別価格 (税込) 割引額 割引率 特徴 BESV JGR1.1 398,200円 199,800円 198,400円 約50%オフ オールロード・グラベルe-Bike。

長距離走行やオフロードにも対応。 BESV CF1 Lena 179,800円 159,800円 20,000円 約11%オフ スタイリッシュな街乗りモデル。

女性にもおすすめ。 BESV CF1 Lino 248,000円 199,800円 48,200円 約19%オフ ゆったりとした乗車姿勢で、街中を快適に。 Votani F3 198,000円 176,000円 22,000円 約11%オフ コンパクトで折りたたみ可能。

持ち運びや収納に便利。 BESV PSF1 229,800円 219,800円 10,000円 約4%オフ 折りたたみ式でコンパクト。

優れた走行性能も魅力。 BESV JR1('23カラー) 279,800円 259,800円 20,000円 約7%オフ ロードバイクタイプ。

軽快な走りが特徴。

※価格は2026年9月19日以降のセール価格です。

※各モデルとも在庫限りとなり、なくなり次第販売終了となります。

これだけのラインナップが特別価格になる機会は滅多にありません。特にJGR1.1のような高機能モデルが半額というのは、まさに「今買わないと後悔する」レベル。ご自身の用途やライフスタイルに合わせて、ぴったりの一台を見つけてくださいね。

あなたのe-Bikeをさらに便利に！「秋のオプションキャンペーン」も同時開催

本体がお得になるだけでなく、さらに嬉しいのが「秋のオプションキャンペーン」です。2026年9月19日(土)から10月31日(土)までの期間中、BESV、Votani、SMALOの全20モデル（クリアランスセール対象モデルも含む！）の新車をご購入いただいた方は、車種に対応するオプションセットをキャンペーンセット価格で手に入れることができます。

フェンダー（泥除け）やリアキャリア（荷台）、バスケットなど、e-Bikeをより快適に、より便利にするためのパーツがお得に揃うのは、まさに「かゆいところに手が届く」サービス。通勤や買い物、休日のサイクリング、どんな使い方にもフィットするように、あなただけのe-Bikeにカスタマイズできます。

特に注目したいのは、この秋新登場のPSシリーズ・Votani用 「バスケット（ラージ）」 です。なんと最大積載量10kg！これなら、日々の買い物や通勤時の荷物もたっぷり積めて、使い勝手が格段に向上すること間違いなしです。

主なオプションセット例（税込）

オプションセット名 従来価格 特別価格 主な用途・特徴 【BESV】PSシリーズ 前後フェンダー＆リアキャリアセット 17,600円 10,000円 雨の日や、通勤・通学で荷物を運びたい方にぴったり。 【BESV】PSF1 輪行セット

リアキャリア＆輪行バッグ＆ショルダーベルト 19,910円 10,000円 電車などに自転車を積んで旅をする「輪行」を楽しみたい方に。旅の選択肢が広がりますね。 【BESV】TRX1.3 前後フェンダー＆リアキャリア＆スタンドセット 27,060円 10,000円 MTBタイプのe-Bikeを日常使いやツーリングで活用したい場合に重宝します。 【Votani】バスケット(レギュラー)＋ディスプレイカバーセット 10,230円 6,000円 Votaniのコンパクトなモデルをより実用的にしたい方に。 【Votani】Q3用バスケット(レギュラー)・両立スタンド・ディスプレイカバーセット 15,180円 10,000円 安定して駐輪したい、日常使いを極めたいQ3ユーザーに最適です。

※新車1台につき、オプションセットは1セットのみ適用可能です。

※セット内容の変更はできませんのでご注意ください。

BESVとVotani：あなたの日常を彩るe-Bikeブランド

ここで少し、BESVとVotaniというブランドについても触れておきましょう。

BESVは、「美とテクノロジーの融合」をコンセプトに掲げ、デザイン性の高さと独自のアシスト制御技術が特徴です。乗る人のペダリングを緻密に感知し、まるで自分の脚力が何倍にもなったかのような、自然でパワフルなアシストを提供します。これにより、坂道も長距離も楽々。街中をスタイリッシュに駆け抜けたい方、スポーツ走行で新しい自分を発見したい方におすすめです。

一方、Votaniは、より日常使いにフォーカスしたモデルが多く、コンパクトな設計や使い勝手の良さが魅力です。スタイリッシュな見た目はそのままに、安定感のある乗り心地と取り回しのしやすさで、日々の通勤や買い物、ちょっとしたお出かけを快適にしてくれます。

どちらのブランドも、e-Bikeを通して人々の行動範囲を広げ、移動をもっと楽しく、もっと自由にすることを目指しています。

キャンペーン利用方法と購入のヒント

これらの魅力的なキャンペーンを利用して、賢くe-Bikeを手に入れるためのポイントと詳細を確認しましょう。

キャンペーン概要

■2026秋のクリアランスセール

■2026秋のオプションキャンペーン

購入のヒント

： 2026年9月19日(土)～各モデル在庫限り： JGR1.1、CF1 Lena、CF1 Lino、Votani F3、PSF1、JR1('23カラー)： 全国のBESV・Votani正規取扱店： 各モデルとも在庫限り、なくなり次第終了： 2026年9月19日(土)～10月31日(土)： BESV、Votani、SMALO 全20モデル（アウトレット・クリアランスセール対象モデルを含む）： 全30種類： 対象モデルの新車購入時に、車種に対応するオプションパーツをキャンペーンセット価格で購入可能： 新車1台につき、オプションセット1セットのみ適用可能。セット内容の変更はできません。

このお得な機会を最大限に活かすには、全国のBESV・Votani正規取扱店へ足を運ぶのが一番です。

写真だけでは分からない乗り心地やサイズ感、デザインの細部などを、実際に店舗で確認することが非常に重要です。e-Bikeは決して安い買い物ではないので、納得のいく一台を選ぶためにも、試乗は必須と言えるでしょう。

クリアランスセールは「在庫限り」です。特に人気のモデルは早々に売り切れてしまう可能性も。気になるモデルがある場合は、訪問前に最寄りの正規取扱店に電話などで問い合わせて、在庫状況や試乗車の有無を確認しておくことをおすすめします。

正規取扱店のスタッフは、e-Bikeに関する豊富な知識を持っています。あなたのライフスタイルや用途を伝えれば、最適なモデルやオプションについて具体的なアドバイスをもらえるはずです。

この秋、e-Bikeで新しい世界へ！

驚きの価格でe-Bike本体が手に入り、さらに快適にカスタマイズできるオプションもお得になる、まさに「二度おいしい」このキャンペーン。

は、スポーツe-Bikeデビューを考えていた方にとって、これ以上ないチャンスです。

通勤通学、街乗り、ロングライド、サイクリング旅行…どんな用途にも合わせられる豊富なモデルと、それらをさらに快適にするオプションセットも魅力的。

過ごしやすい秋の風を感じながら、e-Bikeで新しい景色を見つけに出かけませんか？在庫限り、期間限りのキャンペーンですので、ぜひお早めに正規取扱店を訪れてみてください。あなたの日常が、きっともっと豊かになるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。