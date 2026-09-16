あなたも一度は憧れたはず。90年代のサーフィンシーンを彩った、あのT&C SURFのアイテムに。

INSPとの奇跡的なコラボレーションにより、伝説のアパレルが今、限定復活します！私もこのニュースには胸が熱くなりました。この記事を読めば、見逃せないアイテムの詳細から予約方法までを徹底解説。あの頃の興奮と最高のサーフスタイルを、今あなたの手に！手に入れるチャンスは今だけですよ？

伝説が蘇る！INSPが仕掛ける限定コラボアパレルを見逃すな

サーフィンを愛する皆さん、心躍るニュースが飛び込んできました！東京発のドメスティックサーフブランド「INSP（インスピ）」が、なんとハワイの老舗「T&C SURF（ティーアンドシーサーフ）」、そして日本を代表するボードケースブランド「TRANSPORTER（トランスポーター）」という、名だたるブランドとそれぞれタッグを組んだ限定コラボアイテムの予約販売を開始しました。

INSPといえば、2005年から「直感、インスピレーション」をコンセプトに、ストリートライクなデザインでコアなファンを魅了してきたブランド。特筆すべきは、「お客様のオーダー分しか作らない受注生産」という徹底したこだわりです。大量生産・大量消費とは一線を画し、本当に必要とされるものだけを届けるその姿勢は、まさに現代の消費社会に対するINSPからのメッセージ。そんな彼らが仕掛ける今回のコラボ、期待せずにはいられません！

私がINSPに強く惹かれるのは、その「限定性」にあります。単なる希少価値というだけでなく、一つ一つのアイテムに込められた作り手の情熱と、それを手にするサーファーの特別な思いが宿るからです。オーダーした人だけが手にできる、自分だけの一着。これは、単なるアパレルを超えた、パーソナルな体験を提供してくれます。

90年代サーフシーンの象徴「T&C SURF」が奇跡の復活！

皆さんは覚えているでしょうか？1990年代、サーフィンブームを牽引し、そのアパレルが若者たちの間で絶大な人気を誇った「T&C SURF」を。あの頃、T&C SURFのロゴTシャツやパーカーは、まさしくサーファーファッションの象徴でした。

しかし、2010年代以降、国内のプロショップでの展開が減り、その姿を見る機会が少なくなってしまったことに、寂しさを感じていたサーファーも少なくないはずです。そんな中、「もう一度T&C SURFのアパレルをサーファーに着てもらいたい」というINSPの熱い思いがハワイのT&C SURFに届き、今回の奇跡的なコラボが実現したのです。

画像: INSP x T&C SURF コラボパーカー

T&C SURFとのコラボアイテムは、国内のINSP取扱いプロショップ限定で展開されます。まさに、あの頃の興奮と、今のストリート感覚が融合した、唯一無二のコレクション。私が特に注目したのは、「IN26318 TRIVE 8.8oz ヴィンテージウォッシュプルオーバーパーカー」です。

【限定アイテム】INSP × T&C SURF コラボパーカー

IN26318 TRIVE 8.8oz ヴィンテージウォッシュプルオーバーパーカーINSP x T&C SURFVintage Black-White, Vintage Black-Orange, Vintage Navy, Vintage GreyM, L, XLコットン100％ 裏パイル2026年11月上旬全国のINSP取扱いディーラーもしくはWeb Shopにて。

ヴィンテージウォッシュ加工が施されたこのパーカーは、まるで長年着込んだかのようなこなれた風合いが魅力。裏パイル素材なので、肌触りも良く、これからの季節にぴったりです。90年代のT&C SURFを知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮に映る、普遍的なデザインではないでしょうか。

コアなサーファーへ贈る「SURFERS ONLY」INSP × TRANSPORTER コラボ

続いては、日本を代表するボードケースブランド「TRANSPORTER」との異色コラボレーションです。1980年代に湘南で誕生し、数々のプロサーファーをサポートしてきたTRANSPORTERは、まさに日本のサーフシーンの歴史を共に歩んできたブランド。その彼らと、アパレルブランドであるINSPが手を取り合ったのは、まさにサーファーの心をくすぐる組み合わせです。

このコラボアイテムに込められたメッセージは、「SURFERS ONLY」。そう、これはまさに、サーフィンを愛する、真のコアなサーファーにこそ着てほしいという思いが込められています。この言葉を見た瞬間、私は「これだ！」と直感しました。仲間と分かち合う、秘密の合言葉のような魅力がありますよね。

【限定アイテム】INSP × TRANSPORTER コラボロンティー

【限定アイテム】INSP × TRANSPORTER コラボプルオーバーパーカー

IN26300 SURFERS ONLY 7.4ozロンティーINSP x TRANSPORTERWhite, Black, Navy, Heather GreyS, M, L, XL, XXLコットン100％2026年11月上旬全国のINSP取扱いディーラーもしくはWeb Shopにて。IN26311 SURFERS ONLY 12ozプルオーバーパーカーINSP x TRANSPORTERBlack-White, Black-Orange, Navy, Ash GreyS, M, L, XL, XXLコットン100％ 裏起毛2026年11月上旬全国のINSP取扱いディーラーもしくはWeb Shopにて。

ロンティーは7.4ozという程よい厚みで、一枚でもレイヤードでも活躍しそう。プルオーバーパーカーは12ozの裏起毛素材で、これからの肌寒い季節、サーファーにはたまらない温かさと着心地を提供してくれるでしょう。どちらも「SURFERS ONLY」のメッセージが際立ち、まさに「わかっている」人にだけ伝わるデザインです。

手に入れるチャンスは今だけ！予約期間と購入方法

今回のコラボアイテムの価格は、ロンティーが6,600円（税込）、パーカーが13,200円（税込）となっています。高品質なコットン素材を使用し、限定の受注生産という点を考慮すると、非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。特に、T&C SURFとのコラボは、その歴史的背景と復活の物語を考えると、価格以上の価値があると言えるでしょう。TRANSPORTERとのコラボも、コアなメッセージ性が刺さる人にはたまらないはずです。

そして何より重要なのが、購入方法と期間です。

これらのアイテムはすべて、2026年9月12日(土)から10月5日(月)までの限定予約販売となります。

締め切りが10月5日(月)と迫っていますので、お見逃しなく！

全国のINSP取扱いディーラー、または公式Webショップにて予約可能です。

デリバリーは2026年11月上旬を予定しており、冬のサーフシーズンには手元に届くでしょう。

画像: INSP 2026 Winter Collection カタログ

この「INSP 2026 Winter Collection」には、今回ご紹介したアイテム以外にも魅力的なラインナップがあるかもしれません。ぜひWebサイトやディーラーで全貌を確認してみてください。

まとめ：あなたのサーフィンライフを彩る特別な一枚を

INSPが仕掛けた今回のT&C SURF、TRANSPORTERとのコラボレーションは、単なる商品以上の価値を持っています。

それは、サーフィン文化へのリスペクト、そしてサーファーたちの心に深く刻まれた記憶を呼び覚ますものです。

受注生産という哲学が息づく、東京発のドメスティックブランド90年代の興奮が蘇る、伝説的ブランドの復活コラボ「SURFERS ONLY」のメッセージが響く、コアなサーファーのための異色コラボ

予約締め切りは10月5日(月)！

この特別な機会に、あなたのサーファー魂を刺激する一枚を手に入れてみてはいかがでしょうか？

波に乗る日も、ビーチで仲間と語り合う日も、このコラボアイテムがあなたのスタイルを格上げしてくれるはずです。

さあ、今すぐINSPのWebショップをチェックしてみてください！

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* INSP公式Webショップ

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