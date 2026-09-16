-
【ソ 4-0 オ】
-
試合終了
-
OUT
7番 野口 智哉 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 代打 川瀬 晃 に代わって 8番 牧原 大成
-
OUT
守備交代：ショート 庄子 雄大 に代わって 7番 川瀬 晃
-
OUT
守備交代：セカンド 牧原 大成 に代わって 9番 庄子 雄大
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 鈴木 豪太
-
OUT
8番 牧原 大成 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
ソ4-0オ
7番 川瀬 晃 センター犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 4-0 オ 2アウト
-
OUT
代打：川村 友斗 に代わって 7番 川瀬 晃
-
OUT
ソ3-0オ
6番 山本 祐大 ライト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 3-0 オ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岩嵜 翔 に代わって 10番 博志
-
OUT
ソ2-0オ
5番 柳町 達 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 オ ランナー：2、3塁
-
OUT
ソ1-0オ
4番 栗原 陵矢 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 オ ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・マチャド に代わって 10番 岩嵜 翔
-
OUT
4番 太田 椋 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
3番 来田 涼斗 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
2番 山中 稜真 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
-
OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 3アウト
-
OUT
9番 庄子 雄大 サードファウルフライ 2アウト
-
OUT
8番 牧原 大成 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド
-
OUT
1番 渡部 遼人 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
9番 麦谷 祐介 空振り三振 2アウト
-
OUT
サード 栗原 陵矢が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
8番 若月 健矢 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
7番 野口 智哉 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・オスナ に代わって 10番 松本 裕樹
-
OUT
守備交代：センター 代打 今宮 健太 に代わって 7番 川村 友斗
-
OUT
7番 今宮 健太 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：谷川原 健太 に代わって 7番 今宮 健太
-
OUT
6番 山本 祐大 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
5番 柳町 達 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
-
OUT
守備交代：DH 代走 渡部 遼人 に代わって 1番 渡部 遼人
-
OUT
6番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 西川 龍馬 に代わって 1番 渡部 遼人
-
OUT
3番 来田 涼斗 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 山中 稜真 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
1番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 Ｒ・オスナ
-
OUT
3番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 正木 智也 ファーストフライ 2アウト
-
OUT
9番 庄子 雄大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 牧原 大成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 椋木 蓮
-
OUT
9番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
上沢 直之 がワイルドピッチ ランナー：3塁
-
OUT
7番 野口 智哉 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
6番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
5番 柳町 達 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
4番 太田 椋 見逃し三振 3アウト
-
OUT
3番 来田 涼斗 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 山中 稜真 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1番 西川 龍馬 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 センターフライ 3アウト
-
OUT
3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
-
OUT
9番 麦谷 祐介 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
7番 野口 智哉 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
6番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 宗 佑磨 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 庄子 雄大 レフトフライ 3アウト
-
OUT
8番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 空振り三振 1アウト
-
OUT
サード 宗 佑磨がファンブル ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 山本 祐大 サードエラー ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 来田 涼斗 レフトフライ 3アウト
-
OUT
2番 山中 稜真 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 2アウト
-
OUT
9番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
3番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 近藤 健介 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 若月 健矢 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
7番 野口 智哉 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
-
OUT
8番 牧原 大成 サードゴロ 3アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
4番 太田 椋 ファーストフライ 3アウト
-
OUT
3番 来田 涼斗 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 山中 稜真 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
1番 西川 龍馬 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 ライトフライ 3アウト
-
OUT
3番 柳田 悠岐 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 近藤 健介 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 正木 智也 セカンドライナー 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.