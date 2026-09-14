【サマソニ2026】WOWOW放送・配信アーティスト発表　Ado、L’Arc-en-Ciel、BABYMETALも登場

サマーソニック2026のWOWOW放送・配信アーティストが発表された。9月27日にハイライト番組、10月24日、25日、31日に東京会場3日間の模様が放送・配信される。

今年25周年を迎え、8月14日から16日まで3日間にわたって開催された「SUMMER SONIC 2026」。WOWOWでは開催期間中、東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージをWOWOWオンデマンドでライブ配信したが、今回の番組では当時配信されなかったアーティストや、ライブ配信対象外だったBEACH STAGEのパフォーマンスも届けられる。

9月27日に放送・配信される「SUMMER SONIC 2026 HIGHLIGHTS」には、各日のヘッドライナーを務めたザ・ストロークス、Ado、L'Arc-en-Cielをはじめ、アレックス・ウォーレン、BE:FIRST、FKAツイッグス、HANA、羊文学、ジャミロクワイ、LE SSERAFIM、サカナクション、スティーヴ・レイシー、Suchmosらがラインナップされている。

なかでも注目したいのが、Ado、L'Arc-en-Ciel、BABYMETAL、JENNIE、MAN WITH A MISSIONの5組。いずれも8月のWOWOWオンデマンドでのライブ配信には含まれていなかったが、今回のハイライト番組でそのステージを楽しむことができる。また、当日のライブ配信対象外だったBEACH STAGEから、カリン・レオン、クリスタル・ウォーターズ、ジェイムス・フォントルロイが登場する。

さらに10月には、東京会場の3日間をそれぞれ凝縮した「SUMMER SONIC 2026 DAY-1」「DAY-2」「DAY-3」を放送・配信。10月24日のDAY-1にはザ・ストロークス、JENNIE、カサビアン、FKAツイッグス、MAN WITH A MISSION、STUTSら、25日のDAY-2にはAdo、BE:FIRST、HANA、羊文学、サカナクション、スティーヴ・レイシー、スウェードら、31日のDAY-3にはL'Arc-en-Ciel、BABYMETAL、ジャミロクワイ、LE SSERAFIM、ペンデュラム、Suchmos、YUKIらが登場する。

この3番組では、BEACH STAGEの映像もオンエア。DAY-1ではジェイムス・フォントルロイ、ザ・RHファクター・リユニオン・トリビュート・トゥ・ロイ・ハーグローヴ、STUTS、indigo la End、eill、Novel Coreら、DAY-2ではカリン・レオン、SIRUP、阿部真央、のん & the tears of knightら、DAY-3ではクリスタル・ウォーターズ、Night Tempo、きゃりーぱみゅぱみゅ、Ayumu Imazu、STARGLOWらがラインナップされている。

『SUMMER SONIC 2026 HIGHLIGHTS』

2026年9月27日（日）12:00〜

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後から30日間アーカイブ配信あり

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/

■放送・配信アーティスト

THE STROKES / Ado / L'Arc-en-Ciel / ALEX WARREN / BABYMETAL / BE:FIRST / BINI / CARÍN LEÓN / CRYSTAL WATERS / ELMIENE / .ENDRECHERI. / FKA TWIGS / HANA / 羊文学 / JADE / JAMES FAUNTLEROY / JAMIROQUAI / JENNIE / KASABIAN / KESHI / LE SSERAFIM / MAN WITH A MISSION / 中島健人 / サカナクション / STEVE LACY / Suchmos / Travis Japan / WEST.

『SUMMER SONIC 2026 DAY-1』

2026年10月24日（土）10:00〜

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

■放送・配信アーティスト

THE STROKES / 告五人 Accusefive / アイナ・ジ・エンド / AUDREY NUNA / BABYMONSTER / CARDINALS / CHLOE QISHA / DEAN & TABBER / DERMOT KENNEDY / eill / Fear, and Loathing in Las Vegas / FKA TWIGS / FLORENCE ROAD / HANRORO / HOLLY HUMBERSTONE / Hyojoo / indigo la End / JADE / JAMES FAUNTLEROY / JENNIE / 女王蜂 / KASABIAN / KESHI / KODALINE / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / MAYSON's PARTY / Novel Core / PassCode / PiXXiE / The RH Factor reunion tribute to Roy Hargrove / STUTS / WEST. / WISP / ZEBRAHEAD

『SUMMER SONIC 2026 DAY-2』

2026年10月25日（日）10:00〜

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

■放送・配信アーティスト

Ado / 阿部真央 / ALEX WARREN / 板歯目 / BE:FIRST / CARÍN LEÓN / Cornelius / 電気グルーヴ / DESTIN CONRAD / ELMIENE / FATHER OF PEACE / GENERATIONS / GOOD NEIGHBOURS / THE GUEST LIST / HANA / 花冷え。 / 羊文学 / HUMBE / JON SPENCER / MAZZEL / mgk / MIDNIGHT TIL MORNING / 紫 今 / 中島健人 / のん & the tears of knight / Paledusk / PRETTY BLEAK / サカナクション / Saucy Dog / SB19 / SIRUP / STEVE LACY / SUEDE / VIAGRA BOYS

『SUMMER SONIC 2026 DAY-3』

2026年10月31日（土）15:00〜

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

■放送・配信アーティスト

L'Arc-en-Ciel / AKMU / amazarashi / Ave Mujica / Ayumu Imazu / BABYMETAL / BAND-MAID / BINI / BOY SODA / Chilli Beans. / CRYSTAL WATERS / DECEMBER 10 / .ENDRECHERI. / JAMIROQUAI / キタニタツヤ / きゃりーぱみゅぱみゅ / LE SSERAFIM / METALVERSE / mgk / NECTAR WOODE / Night Tempo / おいしくるメロンパン / PENDULUM / PENTATONIX / REAL McCOY / SEKOU / SKRYU / SOUTH ARCADE / STARGLOW / Suchmos / THEA AUSTIN, formerly of SNAP! / Travis Japan / TWS / WANIMA / THE WARNING / YUKI / Zilqy

※THE STROKES、FKA TWIGSの放送・配信は10月24日（土）および次回リピート放送・配信のみ。

※放送・配信アーティストは変更になる可能性あり。

※ヘッドライナー以外はアルファベット順。