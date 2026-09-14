花冷え。、ニューアルバム『UMAMI』12月にリリース決定

花冷え。が3枚目となるオリジナルアルバム『UMAMI』を12月2日にリリースすることを発表した。

これまでにも「我甘党」や「Spicy Queen」など、”甘さ”や”辛さ”といった味覚をモチーフにした楽曲を発表してきた花冷え。。そんな彼女たちが持つ様々な音楽的な”味”をひとつに凝縮し、花冷え。にしか生み出せない味わい、そして触れた瞬間に広がる刺激や高揚感を表現する言葉として、アルバムタイトルを「UMAMI」と名付けたという。

初回生産限定盤には、2026年2月に開催された「もしかして！今年こそジャパンTour 2026」東京・Zepp Haneda公演を収録したBlu-rayを付属。花冷え。のライブの魅力と熱量を体感できる映像作品となっている。その他、収録内容などの詳細は、後日発表予定。

＜リリース情報＞

花冷え。

アルバム『UMAMI』

2026年12月2日（水）発売

予約はこちら https://erj.lnk.to/fOpwUI

詳しくはこちら ▶https://hanabie.jp/news/in.html?id=586786

初回生産限定盤 [CD+Blu-ray] ｜ESCL-6313～4 ｜7,700円（税込）

通常盤 [CD] ｜ESCL-6315 ｜3,300円（税込）

＜ライブ情報＞

花冷え。JAPAN 2MAN TOUR 2026

9月19日（土）千葉LOOK

9月25日（金）新潟CLUB RIVERST

9月26日（土）郡山Hip Shot Japan

10月2日（金）水戸LIGHT HOUSE

10月9日（金）広島Cave-Be

10月10日（土）高知X-pt

10月17日（土）岐阜CLUB ROOTS

10月18日（日）名古屋ReNY limited

10月30日（金）大阪BIG CAT

11月1日（日）浜松FORCE

11月7日（土）札幌BESSIE HALL

11月8日（日）苫小牧ELLCUBE

11月13日（金）鹿児島SR-HALL

11月14日（土）福岡OPs

11月28日（土）仙台Rensa

11月29日（日）盛岡the five morioka

12月12日（土）Zepp Shinjuku （TOKYO）

詳しくはこちら ▶ https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55297

花冷え。公式サイト：https://hanabie.jp