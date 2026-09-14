花冷え。、ニューアルバム『UMAMI』12月にリリース決定

花冷え。が3枚目となるオリジナルアルバム『UMAMI』を12月2日にリリースすることを発表した。
これまでにも「我甘党」や「Spicy Queen」など、”甘さ”や”辛さ”といった味覚をモチーフにした楽曲を発表してきた花冷え。。そんな彼女たちが持つ様々な音楽的な”味”をひとつに凝縮し、花冷え。にしか生み出せない味わい、そして触れた瞬間に広がる刺激や高揚感を表現する言葉として、アルバムタイトルを「UMAMI」と名付けたという。
初回生産限定盤には、2026年2月に開催された「もしかして！今年こそジャパンTour 2026」東京・Zepp Haneda公演を収録したBlu-rayを付属。花冷え。のライブの魅力と熱量を体感できる映像作品となっている。その他、収録内容などの詳細は、後日発表予定。
＜リリース情報＞
花冷え。
アルバム『UMAMI』
2026年12月2日（水）発売
予約はこちら https://erj.lnk.to/fOpwUI
詳しくはこちら ▶https://hanabie.jp/news/in.html?id=586786
初回生産限定盤 [CD+Blu-ray] ｜ESCL-6313～4 ｜7,700円（税込）
通常盤 [CD] ｜ESCL-6315 ｜3,300円（税込）
＜ライブ情報＞
花冷え。JAPAN 2MAN TOUR 2026
9月19日（土）千葉LOOK
9月25日（金）新潟CLUB RIVERST
9月26日（土）郡山Hip Shot Japan
10月2日（金）水戸LIGHT HOUSE
10月9日（金）広島Cave-Be
10月10日（土）高知X-pt
10月17日（土）岐阜CLUB ROOTS
10月18日（日）名古屋ReNY limited
10月30日（金）大阪BIG CAT
11月1日（日）浜松FORCE
11月7日（土）札幌BESSIE HALL
11月8日（日）苫小牧ELLCUBE
11月13日（金）鹿児島SR-HALL
11月14日（土）福岡OPs
11月28日（土）仙台Rensa
11月29日（日）盛岡the five morioka
12月12日（土）Zepp Shinjuku （TOKYO）
詳しくはこちら ▶ https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55297
花冷え。公式サイト：https://hanabie.jp