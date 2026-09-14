小学生女子を対象とした野球教室「サンリオベースボールアカデミー」が9月12日、東京・明治神宮外苑の室内球技場にて開催された。同イベントは、報知新聞社がサンリオの特別協賛のもと開催したもの。小学生の女子野球選手58名が参加し、松井秀喜さん、五十嵐亮太さん、松井稼頭央さん、高橋由伸さんらから野球の基本動作を学んだ。

神宮にてサンリオベースボールアカデミーが開催された

投げる、捕る、打つを学ぶ

5回目の開催を迎えた、サンリオベースボールアカデミー。同社では『Play Smile. ～スポーツで、未来に笑顔を。～』をキーワードに、子どもたちの笑顔あふれるサンリオらしい野球教室を開催している。

まずは「投げる」動作を学んだ。五十嵐さんは、正しいボールの握り方、投げ方について解説。そのうえで「今日は指先で投げることも意識しましょう。指をしっかりとボールにかけて、できる人は回転をかけてみる。はじめは遊びながらやってみてください。ボールが傾かずに12時の方向に回転したら、伸びのあるボールになります」とアドバイスする。

手元のボールで感覚を確かめる

次に「捕る」。松井稼頭央さんは、ボールを捕るときの身体の向き、グラブの出し方、内野手のステップ、スムーズな送球について解説する。小学生たちの目の前ではお手本も披露した。

腰を落として確実にキャッチすることの大切さを説く松井さん

講師たちとキャッチボールをしたり、守備練習をしたりする時間も設けられた。

杉谷さんに思い切りボールを投げ込む女の子

40分ほど身体を動かしたところで水分補給のために一旦休憩。松井さん、五十嵐さん、高橋さんは、この日のイベントをサポートする高校野球女子選抜のメンバーと談笑した。彼女たちは翌日(9月13日)、東京ドームでイチローさん率いるKOBE CHIBENと対戦するという。

リラックスした表情を見せるレジェンドたち

高校野球女子選抜のメンバーと一緒に記念撮影

イベントの後半には、特別講師として招かれた松井秀喜さんが「打つ」コツについて解説した。バットの出し方、“強く打つこと”のイメージ、足の踏み込み方など多岐にわたったが、「これは私のやり方です。みんなは、みんなの心地良いやり方があると思います。それを大事にしてください」とも付け加える。

サンリオベースボールアカデミーには初参加の松井さん

そして素振りの大切さにも触れた。「自分は、本当はどう打ちたかったのか――。ボールを使った練習では、そのイメージが崩れることがあります。でも普段から素振りを繰り返すことで、ピッチャーが投げてきたボールに対しても、無意識に理想のフォームで打ち返せるようになります」と松井さん。

現役時代から追求してきたバッティングの哲学を披露する

実際にトスバッティングを実演。このあと松井さん、高橋さんは参加者のスイングチェックも行った。

参加者のスイングをチェックしていった

これにて、サンリオベースボールアカデミーは終了。最後に、五十嵐さんは「野球の良いところは、身体が大きくなくても活躍できるところ。力が弱くても、走るとか、守るとか、活躍できる場面がたくさんあると思う。これからも毎日、野球を楽しんでください」とコメント。松井稼頭央さんは「みなさん本当に上手でした。大事なのは継続することです。高校でも女子野球チームで頑張っている先輩たちがいます。ぜひ、目標にして頑張ってもらえたら」と呼びかけた。

高橋さんは「みなさんが高校野球女子選抜のメンバーとして活躍する頃まで、おじさんたちも頑張ります。対戦することを夢見て野球を続けてください」と語り、松井秀喜さんは「みんな元気が良くて、私も『まだまだ上手になりたい』という気持ちになりました。野球を続けていくと大変なこともあるけれど、良い野球人生を送ってください」とエールを送った。