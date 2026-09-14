3COINS(スリーコインズ)は10月10日、ポケモンデザインの生活雑貨や服飾小物を全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS stationならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念し、ポケモンアイテム全62種が登場する。アイテムに用いたデザインは3種類。第1弾となる今回は、テーブルウェアやステーショナリーをはじめ、ポケモンたちといつでも一緒に過ごせるグッズを展開。第2弾の詳細は今後発表される。

design1の商品ラインナップは、「ストックバッグセット」(330円)、「マグカップ」(2種・各880円)、「小皿2枚セット」(2種・各770円)、「紙袋2枚セット」(330円)、「BOOK型メモ」(4種・各330円)、「スライドミラー」(2種・各550円)、「PVCポーチ」(4種・各330円)、「巾着セット」(550円)、「クリアファイル3枚セット」(330円)、「クリアファイル4枚セット」(550円)。

design1

design2では、「ミニジップバッグ」(550円)、「ジップバッグ」(660円)、「ミニグラス」(6種・各550円)、「ミニフードコンテナ6個セット」(330円)、「フードコンテナ3個セット」(770円)、「BOOK型ふせんセット」(330円)、「ステッカーセット」(550円)、「手提げポリ袋小」(2種・各550円)、「手提げポリ袋大」(550円)、「キーホルダー」(6種・各330円)、「トートバッグ」(1,100円)、「ポーチ」(660円)、「ミニタオル」(4種・各330円)、「フェイスタオル」(2種・各770円)、「バスタオル」(1,650円)、「パスケース」(660円)、「ミニポーチ」(4種・各550円)をラインアップする。

design2

design3では、「ウォールステッカー」(770円)、「ビニール傘」(990円)、「BIGジップバッグ」(660円)、「ショッピングバッグ」(550円)、「ビニール巾着セット」(330円)、「BIGハンカチ」(660円)、「エコバッグ」(880円)、「トートバッグ」(1,320円)を取りそろえる。

design3

発売日の10月10日は、事前抽選によるポケモンアイテム売り場への入場制限を実施する。また、実店舗では1会計につき各商品・各色1点まで、公式通販サイトPAL CLOSETでは1会計につき各商品・各色3点までの購入個数制限を設ける。

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