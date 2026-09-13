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【中 1-0 阪】
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試合終了
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OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 4番 田中 幹也
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OUT
守備交代：ファースト 代走 田中 幹也 に代わって 1番 福永 裕基
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 樋口 正修 に代わって 3番 松山 晋也
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OUT
守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：2塁ランナー Ｊ・ボスラー に代わって 4番 田中 幹也
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
中1-0阪
3番 細川 成也 レフトツーベースヒット 中日得点！ 中 1-0 阪 ランナー：2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 福永 裕基 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｍ・サノー に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
9番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：森 博人 に代わって 9番 Ｍ・サノー
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 豊田 寛 に代わって 9番 木下 里都
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 豊田 寛 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：工藤 泰成 に代わって 9番 豊田 寛
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OUT
8番 元山 飛優 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 宏斗 に代わって 9番 森 博人
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OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 3アウト
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OUT
守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 6番 髙寺 望夢
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OUT
7番 岡林 勇希 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 上林 誠知 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 才木 浩人 に代わって 9番 工藤 泰成
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
守備交代：ライト 福元 悠真 に代わって 6番 上林 誠知
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ピッチャーライナー 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 サードフライ 3アウト
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OUT
9番 才木 浩人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 元山 飛優 空振り三振 2アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 石伊 雄太 に代わって 8番 加藤 匠馬
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 岡林 勇希 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 福元 悠真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 前川 右京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 ショートフライ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 才木 浩人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 元山 飛優 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
サード 石川 昂弥がファンブル ランナー：1塁
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OUT
6番 前川 右京 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
8番 石伊 雄太 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 福元 悠真 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
髙橋 宏斗 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 才木 浩人 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 元山 飛優 見逃し三振 2アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 前川 右京 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 福元 悠真 サードライナー 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 ファーストゴロ 1アウト
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