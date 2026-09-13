2026.09.13 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
ＤｅＮＡ 4 1 0 0 0 0 0 0 X 5 7 0
  • 【巨 0-5 Ｄ】
  • 試合終了

  • OUT

    8番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 丸 佳浩 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 坂本 勇人 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 5番 柴田 竜拓

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 8番 若松 尚輝

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 平内 龍太 に代わって 1番 代木 大和

  • OUT

    4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 2番 蝦名 達夫

  • OUT

    守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 9番 神里 和毅

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 神里 和毅 に代わって 8番 吉野 光樹

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 神里 和毅 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：中川 虎大 に代わって 9番 神里 和毅

  • OUT

    8番 井上 朋也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 1番 平内 龍太

  • OUT

    1番 佐々木 俊輔 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 竹田 祐 に代わって 9番 中川 虎大

  • OUT

    代打：船迫 大雅 に代わって 1番 佐々木 俊輔

  • OUT

    9番 増田 陸 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 丸 佳浩 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 泉口 友汰 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 宮下 朝陽 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    4番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 則本 昂大 に代わって 1番 船迫 大雅

  • OUT

    5番 坂本 勇人 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 1番 則本 昂大

  • OUT

    守備交代：セカンド 浦田 俊輔 に代わって 9番 増田 陸

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    9番 中山 礼都 センターフライ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    代打：小笠原 慎之介 に代わって 9番 中山 礼都

  • OUT

    8番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 丸 佳浩 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 竹田 祐 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 井上 朋也 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 宮下 朝陽 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    8番 松本 剛 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    巨0-5Ｄ

    2番 蝦名 達夫 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-5 Ｄ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 竹田 祐 スリーバント失敗 1アウト

  • OUT

    セカンド 浦田 俊輔が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 井上 朋也 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 丸 佳浩 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 宮下 朝陽 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    巨0-4Ｄ

    4番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-4 Ｄ

  • OUT

    3番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 1アウト

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