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【巨 0-5 Ｄ】
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試合終了
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OUT
8番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 丸 佳浩 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 坂本 勇人 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 5番 柴田 竜拓
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 8番 若松 尚輝
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 平内 龍太 に代わって 1番 代木 大和
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 2番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 9番 神里 和毅
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 神里 和毅 に代わって 8番 吉野 光樹
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 神里 和毅 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：中川 虎大 に代わって 9番 神里 和毅
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OUT
8番 井上 朋也 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 1番 平内 龍太
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OUT
1番 佐々木 俊輔 レフトフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹田 祐 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
代打：船迫 大雅 に代わって 1番 佐々木 俊輔
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OUT
9番 増田 陸 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 丸 佳浩 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 泉口 友汰 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ファーストフライ 1アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 則本 昂大 に代わって 1番 船迫 大雅
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OUT
5番 坂本 勇人 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 1番 則本 昂大
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OUT
守備交代：セカンド 浦田 俊輔 に代わって 9番 増田 陸
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ センターフライ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートライナー 2アウト
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OUT
9番 中山 礼都 センターフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代打：小笠原 慎之介 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
8番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 丸 佳浩 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 竹田 祐 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 井上 朋也 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 坂本 勇人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 小笠原 慎之介 ショートフライ 2アウト
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OUT
8番 松本 剛 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト
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OUT
巨0-5Ｄ
2番 蝦名 達夫 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-5 Ｄ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 竹田 祐 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
セカンド 浦田 俊輔が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
8番 井上 朋也 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
7番 丸 佳浩 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
巨0-4Ｄ
4番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-4 Ｄ
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OUT
3番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 1アウト
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