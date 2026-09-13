-
【広 1-3 ヤ】
-
試合終了
-
OUT
1番 坂倉 将吾 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
代打：杉田 健 に代わって 1番 坂倉 将吾
-
OUT
9番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
7番 野間 峻祥 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 5番 丸山 和郁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 星 知弥 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
-
OUT
3番 西村 瑠伊斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 Ｓ・ファビアン キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
広1-3ヤ
4番 菊池 涼介 レフトツーベースヒット 広島得点！ 広 1-3 ヤ ランナー：2塁
-
OUT
3番 中村 奨成 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 佐藤 啓介 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 9番 星 知弥
-
OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 山田 哲人 サードフライ 2アウト
-
OUT
代打：清水 昇 に代わって 9番 山田 哲人
-
OUT
8番 松本 直樹 レフトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 1番 杉田 健
-
OUT
守備交代：ライト 名原 典彦 に代わって 7番 野間 峻祥
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 持丸 泰輝
-
OUT
1番 名原 典彦 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 秋山 翔吾 レフトフライ 2アウト
-
OUT
代打：遠藤 淳志 に代わって 9番 秋山 翔吾
-
OUT
8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 野間 峻祥 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
代打：石原 貴規 に代わって 7番 野間 峻祥
-
OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 3番 西村 瑠伊斗
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高橋 奎二 に代わって 9番 清水 昇
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 サードフライ 2アウト
-
OUT
5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 1アウト
-
OUT
広0-3ヤ
3番 Ｄ・サンタナ ライトホームラン ヤクルト得点！ 広 0-3 ヤ
-
OUT
守備交代：センター 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 3番 中村 奨成
-
OUT
守備交代：レフト 中村 奨成 に代わって 6番 Ｓ・ファビアン
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大瀬良 大地 に代わって 9番 遠藤 淳志
-
OUT
6番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 3アウト
-
OUT
代打：大盛 穂 に代わって 6番 Ｓ・ファビアン
-
OUT
5番 佐々木 泰 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 佐藤 啓介 センターフライ 1アウト
-
OUT
2番 赤羽 由紘 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 高橋 奎二 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 松本 直樹 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 大瀬良 大地
-
OUT
1番 名原 典彦 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
高橋 奎二 がワイルドピッチ ランナー：3塁
-
OUT
代打：森 翔平 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
-
OUT
8番 勝田 成 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 大盛 穂 ショートフライ 1アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 サードゴロ 3アウト
-
OUT
5番 増田 珠 サードゴロ 2アウト
-
OUT
広0-2ヤ
4番 Ｊ・オスナ レフトホームラン ヤクルト得点！ 広 0-2 ヤ
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト
-
OUT
4番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 中村 奨成 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 佐藤 啓介 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 名原 典彦 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 高橋 奎二 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
8番 松本 直樹 レフトフライ 1アウト
-
OUT
9番 森 翔平 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 勝田 成 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 増田 珠 見逃し三振 1アウト
-
OUT
6番 大盛 穂 ショートファウルフライ 3アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 菊池 涼介 ライトフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ センターヒット 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
2番 赤羽 由紘 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
1塁ランナー名原 典彦 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 佐藤 啓介 見逃し三振 1アウト
-
OUT
1番 名原 典彦 レフトヒット ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.