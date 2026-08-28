＜応募〆: 2026/9/11＞【3名様】ご褒美バスタイムに！「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」をプレゼント

「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」プレゼント企画

ドイツ生まれのハーバルブランド「クナイプ」から、「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」が登場しました。

近年、ピスタチオはスイーツやフレグランス、ボディケアアイテムなど幅広い分野で人気を集めており、“ご褒美”や“トレンド”を象徴する存在として注目されています。

本商品は、そんなピスタチオの魅力をバスタイムで楽しめるバスソルトです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」をプレゼントします。

■芳醇なピスタチオの香りに包まれるバスタイム

「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」は、上品な甘さの中にスパイシーさも感じられる、芳醇な香りが特長です。

甘く香ばしいピスタチオの香りがバスルームいっぱいに広がり、心までほどけるようなリラックスタイムを演出。

忙しい一日の終わりに、自分をいたわる時間を楽しめます。

■天然植物オイル配合でしっとりやわらかな肌へ

本商品には、ピスタチオから抽出した天然植物オイルを配合しています。

美容価値の高い植物由来成分として知られるピスタシオ種子油（※）が肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎながら、入浴後もしっとりやわらかな肌へ導きます。

お肌をいたわりながら、毎日のバスタイムをより心地よい時間へと変えてくれます。

■自分へのご褒美やギフトにもおすすめ

パッケージには「BEST WISHES（たいせつに想っているよ）」のメッセージが添えられており、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物としてもぴったりです。

日常の中でほっと一息つける時間を演出してくれるアイテムとして活用できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」を3名様にプレゼントします。

芳醇なピスタチオの香りに包まれる癒しのバスタイムを、この機会にぜひお楽しみください。

※ピスタシオ種子油（保湿成分）

本商品にはピスタシオ種子油を配合しています。

ナッツアレルギーをお持ちの方、またはご心配な方は、事前に医師へご相談のうえ、ご使用ください。

プレゼント内容

商品名 「クナイプ バスソルト ピスタチオの香り」

人数 3名様 価格 2,860円（税込み） 内容 850g ×1 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/11)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/11)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月11日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

クナイプ お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社クナイプジャパン)