＜応募〆: 2026/10/8＞【5名様】10月30日（金）全国公開！柳楽優弥主演『RYUJI 竜二』試写会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、10月30日（金）公開の映画『RYUJI 竜二』トークイベント付き試写会に、5名様ご招待します！

1983年に公開され、日本映画史にその名を刻んだ伝説的作品『竜二』。

公開から43年の時を経て、柳楽優弥さん主演、水田伸生監督により新たな時代の物語としてよみがえります。

公開に先駆けて話題作を鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。

■伝説の名作『竜二』が令和に蘇る

1983年公開の『竜二』は、主演・脚本を務めた金子正次さんの生き様と重なり合う作品として高い評価を受け、今なお語り継がれる名作です。

本作『RYUJI 竜二』は、その魂を受け継ぎながら、現代の観客にも響く新たな物語として誕生しました。

単なるリメイクではない、新時代のヒューマンドラマに注目です。

■柳楽優弥が演じる、新たな竜二

主人公・竜二を演じるのは柳楽優弥さん。

愛する家族のため裏社会から足を洗い、堅気として生きようともがく男の姿を熱演します。

竜二の妻・まり子役には川栄李奈さん、舎弟の直役に萩原利久さん、ひろし役にJUNON（BE:FIRST）さんが名を連ねています。

■家族と仲間、そのはざまで揺れる男の物語

1980年代の新宿・歌舞伎町。

ヤクザとして名を知られていた竜二は、愛するまり子と息子のために裏社会から足を洗う決意を固めます。

しかし、兄弟分や舎弟たちとの再会をきっかけに、過去の因縁が再び竜二を飲み込んでいきます。

不器用な優しさと家族への愛を胸に生きる男の姿が胸を打つ物語です。

■水田伸生監督が描く新時代の人間ドラマ

監督を務めるのは『ゆとりですがなにか』『おまえの罪を自白しろ』などを手掛けた水田伸生監督。

変わりゆく時代の中で幸せを求めてもがく人々を描き続けてきた名手が、『竜二』に新たな息吹を吹き込みます。

純粋すぎる主人公の生き様と愛が、現代を生きる私たちの心にも深く響くことでしょう。

■上映後にはトークイベントも開催

試写会では本編上映後、映画ライター・森直人さんと水田伸生監督によるトークイベントを予定。

作品の見どころや制作秘話を聞くことができる貴重な機会です。

映画をより深く味わえる特別上映をぜひお楽しみください。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『RYUJI 竜二』試写会に5名様をご招待！

公開に先駆けて話題作を鑑賞できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

プレゼント内容

タイトル 『RYUJI 竜二』

日時 10月14日（水）19:00開場／19:30上映開始 会場 都内某所 ご招待 5名様 内容 本編上映（92分）＋トークイベント 登壇者（予定） 森直人（ライター）、水田伸生監督 終了予定 21:45頃 公開日 2026年10月30日（金） 注意点 ※登壇者およびイベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

※詳細は当選者様のみにお知らせいたします。 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年10月“注目映画の試写会”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

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①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/8)までに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中

※アンケートはこちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年10月8日(木) 23:59まで

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(配給：カルチュア・パブリッシャーズ) （C）2026「RYUJI 竜二」製作委員会