ストレイテナー・大山純、NakamuraEmi考案のホットドッグ、「New Acoustic Camp 2026」にて販売決定

2026年9月19日（土）・20日（日）、群馬県・水上高原リゾート200で開催される野外音楽イベント「New Acoustic Camp 2026 ～わらう、うたう、たべる、ねっころがる。～（ニューアコースティックキャンプ2026／通称：ニューアコ）」にて、ストレイテナー・大山純、NakamuraEmiがそれぞれ考案した「最強ホットドッグ」の販売が決定した。19・20日に出店するフードブース「もんきち＆やじーのおもてなし食堂」にて購入できる。

大山が考案したのは「ピータマトマ梅クミンソースのホットドッグ 略して”OJ DOG”」。野菜の食感とクミンの香りがきいたさっぱり爽やかなソースは、肉汁あふれるソーセージとの相性が抜群。NakamuraEmiが考案したのは「あなたもわたしもブラックドッグ ～イカスミラタトゥイユ～」。NakamuraEmiの好物であるイカ墨とラタトゥイユを大胆に混ぜ合わせたソースの発明によって、新感覚のホットドッグが誕生した。

また、大山、NakamuraEmiがそれぞれ自ら「最強ホットドッグ」を試作し、完成に至るまでの様子を撮影した動画が、YouTube「家族のための男飯 もんきち」チャンネルにて公開されている。

「もんきち＆やじーのおもてなし食堂」は、SNSフォロワー数85万を誇る人気料理家「家族のための男飯 もんきち」と、音楽ジャーナリスト・矢島由佳子（通称：やじー）の夫婦による出店。APPLE VINEGAR主催イベント「EN-NICHI 26」に出店した際は、約1時間で完売を記録した。

■もんきち＆やじーによるコメント

食も、音楽も、

人の心を、暮らしを、そして人生を、

豊かにしてくれるものだと信じています。

今回、New Acoustic Campに出店させていただくにあたって、

ストレイテナー・大山純さん、NakamuraEmiさんにお声がけさせていただきました。

大山さんは、約1年半前、奥様の怪我がきっかけで料理を始め、最初は苦手意識があったものの今では楽しんでいらっしゃる、その姿勢に私たちは感銘を受けています。「家族のための男飯」を掲げて発信しているもんきちの、自炊のしんどさや家庭内のジェンダーロールから人々を解放したいという想いとも深く共鳴するものがあり、大山さんの料理発信にいつも心を動かされています。

そしてNakamuraEmiさんは、妻の”やじー”こと音楽ジャーナリスト・矢島由佳子と10年以上のお付き合い。歳を重ねても、時代の空気が変わっても、アーティストとして、ひとりの人間として、ずーっと一歩前を歩きながら、「豊かな心とは何か」を楽曲やライブを通して背中で見せ続けてくれる方です。

たった1皿が、1曲が、誰かの心をそっと救うことがある。

たった1口が、1音が、一生忘れられない記憶として残ることがある。

New Acoustic Campにて、そんな体験を皆様と一緒に作れたらと思っています。

＜イベント情報＞

New Acoustic Camp 2026 ～わらう、うたう、たべる、ねっころがる。～

開催日：2026年9月19日（土）・20日（日）

会場：水上高原リゾート200（群馬県利根郡みなかみ町）

https://newacousticcamp.com/

メニュー情報

・ストレイテナー・大山純考案「OJ DOG」

爽やかな野菜の食感とクミンの香り。肉感・肉汁あふれるソーセージと、さっぱりソースが相性抜群。

・NakamuraEmi考案「あなたもわたしもブラックドッグ ～イカスミラタトゥイユ～」

新体験！ イカスミのコクとたっぷり野菜の旨みが重なる、見た目も味もインパクトのある特別なホットドッグ。

・もんきち考案「ギルティドッグ」

もんきちオリジナルケチャップソースと、とろけるチーズの背徳感。一度食べたらやみつきになる、濃厚で贅沢なホットドッグ。

・プレーンドッグ

ブラジル式、肉汁あふれる極太ソーセージ。未だかつてない食べごたえのあるホットドッグを体験してください。