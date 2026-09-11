Zilqy、始動1周年の9月16日に「RUN」配信、MVプレミア公開

ポスト・メロディック・ニューメタルバンド、Zilqyが、10月7日（水）にリリースする1stフルアルバム『Birth of Riot』より、第三弾先行配信楽曲「RUN」を9月16日（水）に配信。また、ミュージックビデオをプレミア公開し、メンバー全員出演によるYouTube Live配信を行うことを発表した。

「RUN」は、アルバム『Birth of Riot』の中でも、Zilqyが掲げる「ヘヴィネスと普遍性の両立」を象徴する一曲。重厚なモダンメタルサウンドを軸に、疾走感と開放的なメロディを併せ持ち、タイトル通り前へと駆け抜けていくようなエネルギーを放つ。歌詞では、他者との比較や同調圧力の中で見失いかけた自分自身を取り戻し、自らの意思で一歩を踏み出していく姿を描いている。

ミュージックビデオのコンセプトは、”存在証明”としてのライブ空間。閉塞感を映し出す静的な前半から一転、後半では大勢の観客が取り囲むパフォーマンスへと展開する。ステージとフロアの境界を取り払い、カメラもその渦中へと入り込むことで、バンドと観客が一体となる瞬間を至近距離から捉え、視聴者にもその場にいるかのような没入感を生み出している。孤独な場所から、自分自身の存在を鳴らす場所へ。楽曲が描く意志の変化を、ライブの熱狂へと置き換えた映像作品となっているとのこと。

監督を務めたのは、前作「Carry On」に続きKOH YAMADA。coldrain、SiM、Crystal Lakeなど、国内ラウドロックシーンを代表する数々のアーティストの映像作品を手掛け、バンドの身体性やパフォーマンスを軸に、光、カメラワーク、CGなどを駆使したダイナミックな表現を得意とする映像ディレクター。今作では、静と動を大胆に切り替える構成と、演者との距離を極限まで縮めたカメラワークによって、「RUN」が持つスピード感と衝動を鮮烈に映像化している。

そしてMVプレミア公開直後の20:30からは、同じくZilqyオフィシャルYouTube Channelにて、メンバー4人全員が出演するYouTube Liveを生配信。Zilqy始動1周年、そして「RUN」MV公開を記念したスペシャル配信として、この1年間を振り返るとともに、目前に迫った1stフルアルバム『Birth of Riot』、そして全国ツアーについてメンバー自身の言葉で届ける。

さらに今回、10月7日（水）発売の1stフルアルバム『Birth of Riot』の全収録曲と曲順も解禁された。アルバムは、これまで先行配信された「Worlds End」「CAVEAT」、そして今回の「RUN」を含む全10曲を収録。全曲のミックス／マスタリングは、Polaris、Alpha Wolfなどを手掛けるオーストラリアのエンジニア、Lance Prencが担当している。

なお、アルバム発売直後の10月11日（日）からは、全国ツアー＜Zilqy Tour 2026「Birth of Riot」＞がスタート。千葉、宮城、兵庫、愛知、福岡、大阪を巡り、12月16日（水）Zepp Shinjuku（TOKYO）でツアーファイナルを迎える。チケットは現在一般発売中。

＜リリース情報＞

Zilqy

「RUN」

2026年9月16日配信開始

https://zilqy.bfan.link/RUN

Zilqy RUN配信＆始動1周年生配信

2026年9月16日（水）20:30 https://youtube.com/live/cTKVQsWLHto

Zilqy

1st ALBUM「Birth of Riot」

2026年10月7日（水）発売

https://zilqy.bfan.link/birth-of-riot

=収録曲=

01. From Zero to One （Written by Zilqy, rejection）

02. Worlds End （Written by Zilqy,MACKY Lyric by Anna）

03. RUN （Written by Zilqy,MACKY Lyric by Anna）

04. Psycho （Written by Zilqy,Toshi-Fj Lyric by Anna）

05. CAVEAT （Written by Zilqy,MACKY Lyric by Anna）

06. Caught in the Web （Written by Zilqy, Kaneko,Toshi-FJ Lyric by Anna）

07. Other Side of the Moon （Written by Zilqy,Toshi-Fj Lyric by Anna）

08. Misfit Toys （Written by Zilqy,MACKY Lyric by Anna）

09. Grotesque Noblesse （Written by Zilqy,rui（fade） Lyric by Anna）

10. Crimson （Written by Zilqy,rui（fade） Lyric by Anna）

Mixed by Lance Prenc （Prenc Audio）

Mastered by Lance Prenc （Prenc Audio）

＜ライブ情報＞

Zilqy Tour 2026「Birth of Riot」

2026年10月11日（日）千葉 柏 PALOOZA OPEN/START 17:00/18:00

2026年10月12日（祝）宮城 仙台 LIVE & CLUB MACANA OPEN/START 17:30/18:00

2026年10月24日（土）兵庫 神戸 VARIT. OPEN/START 17:30/18:00

2026年10月25日（日）愛知 名古屋 ell. FITS ALL OPEN/START 17:30/18:00

2026年11月14日（土）福岡 福岡 INSA OPEN/START 17:30/18:00

2026年11月15日（日）福岡 福岡 INSA OPEN/START 17:30/18:00

2026年11月28日（土）大阪 OSAKA MUSE OPEN/START 17:30/18:00

TOUR FINAL 2026年12月16日（水）東京 Zepp Shinjuku（TOKYO）OPEN 18:00 / START 19:00

【チケット料金】スタンディング : 6,500円 ※税込・整理番号付・ドリンク代別

【チケット一般発売中】 https://eplus.jp/zilqy/

【インバウンド（日本国外在住者向け）チケット】https://eplus.tickets/zilqy/

ZilqyオフィシャルWeb https://www.zilqy.com