Daichi Yamamoto、ジョイントツアーに折坂悠太、鈴木真海子、Watson、中村佳穂

京都と東京を拠点に活動するMC・Daichi Yamamotoが、福岡・札幌・名古屋・広島の4都市を巡るジョイントライブツアー「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」各公演でステージを共にする4組のアーティストを発表した。

10月4日（日）福岡・DRUM LOGOSには折坂悠太、10月23日（金）札幌・PENNY LANE 24には鈴木真海子、11月8日（日）名古屋・ReNY limitedにはWatson、11月29日（日）広島・CLUB QUATTROには中村佳穂が出演する。

鈴木真海子、Watson、中村佳穂とは、これまで楽曲制作を通してそれぞれに交流があるDaichi Yamamoto。一方、折坂悠太とは今回のライブが初めてステージを共にする機会となる。それぞれ異なるフィールドで活動するアーティストが揃った今回の「Hakka」。普段とは異なる組み合わせだからこそ生まれる選曲やパフォーマンスを含め、それぞれの公演がどのようなライブになるのか期待が高まる。

2027年2月22日には、自身初となる日本武道館ワンマンライブ「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」の開催を控え、同公演はすでにソールドアウト。大きな節目へと向かうなか、ジャンルやシーンを越えて新たな音楽の接点を生み出していくDaichi Yamamotoの現在を、ぜひ各会場で目撃してみてはいかがだろう。チケットは、9月11日（金）18:00よりオフィシャル二次先行（先着）がスタート。受付期間は9月20日（日）23:59まで。

＜ライブ情報＞

「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」

2026年10月4日（日）福岡 DRUM LOGOS

Daichi Yamamoto / 折坂悠太

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ：lit info@lit2021.jp

2026年10月23日（金）札幌 PENNY LANE 24

Daichi Yamamoto / 鈴木真海子

OPEN 17:30 / START 18:30

問い合わせ：Andless live@andless.net

2026年11月8日（日）名古屋 ReNY limited

Daichi Yamamoto / Watson

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ：Andless live@andless.net

2026年11月29日（日）広島 CLUB QUATTRO

Daichi Yamamoto / 中村佳穂

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ：CLUB QUATTRO 082-542-2280

▼チケット受付（全公演共通）

https://eplus.jp/daichiyamamoto-jointshow/

オフィシャル二次先行（先着）：

2026年9月11日（金）18:00〜9月20日（日）23:59

▼チケット料金（全公演共通）

オールスタンディング：6,500円（税込）

主催：Andless LLC.

制作：na