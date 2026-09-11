Daichi Yamamoto、ジョイントツアーに折坂悠太、鈴木真海子、Watson、中村佳穂

京都と東京を拠点に活動するMC・Daichi Yamamotoが、福岡・札幌・名古屋・広島の4都市を巡るジョイントライブツアー「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」各公演でステージを共にする4組のアーティストを発表した。
10月4日（日）福岡・DRUM LOGOSには折坂悠太、10月23日（金）札幌・PENNY LANE 24には鈴木真海子、11月8日（日）名古屋・ReNY limitedにはWatson、11月29日（日）広島・CLUB QUATTROには中村佳穂が出演する。
鈴木真海子、Watson、中村佳穂とは、これまで楽曲制作を通してそれぞれに交流があるDaichi Yamamoto。一方、折坂悠太とは今回のライブが初めてステージを共にする機会となる。それぞれ異なるフィールドで活動するアーティストが揃った今回の「Hakka」。普段とは異なる組み合わせだからこそ生まれる選曲やパフォーマンスを含め、それぞれの公演がどのようなライブになるのか期待が高まる。
2027年2月22日には、自身初となる日本武道館ワンマンライブ「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」の開催を控え、同公演はすでにソールドアウト。大きな節目へと向かうなか、ジャンルやシーンを越えて新たな音楽の接点を生み出していくDaichi Yamamotoの現在を、ぜひ各会場で目撃してみてはいかがだろう。チケットは、9月11日（金）18:00よりオフィシャル二次先行（先着）がスタート。受付期間は9月20日（日）23:59まで。
＜ライブ情報＞
「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」
2026年10月4日（日）福岡 DRUM LOGOS
Daichi Yamamoto / 折坂悠太
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ：lit info@lit2021.jp
2026年10月23日（金）札幌 PENNY LANE 24
Daichi Yamamoto / 鈴木真海子
OPEN 17:30 / START 18:30
問い合わせ：Andless live@andless.net
2026年11月8日（日）名古屋 ReNY limited
Daichi Yamamoto / Watson
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ：Andless live@andless.net
2026年11月29日（日）広島 CLUB QUATTRO
Daichi Yamamoto / 中村佳穂
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ：CLUB QUATTRO 082-542-2280
▼チケット受付（全公演共通）
https://eplus.jp/daichiyamamoto-jointshow/
オフィシャル二次先行（先着）：
2026年9月11日（金）18:00〜9月20日（日）23:59
▼チケット料金（全公演共通）
オールスタンディング：6,500円（税込）
主催：Andless LLC.
制作：na