「人の顔色ばかりうかがってしまう」「自分に自信が持てない」と感じることはありませんか。その背景のひとつとして、幼少期の親子関係が影響していることは多いです。

過度な支配や否定、過干渉などによって、子どもに強い負担を与える親は、俗に「毒親」と呼ばれます。こうした家庭環境で育った人は、大人になってからも人間関係や自己肯定感などに悩みを抱えがちです。

この記事では、毒親に育てられた人に見られることのある特徴や心理、大人になってから感じやすい生きづらさの原因、親との関係に悩んだときの対処法について、わかりやすく解説します。

毒親に育てられた人の特徴

毒親に育てられた人の特徴

「毒親」とは、子どもの意思や気持ちを尊重せず、支配や過干渉、過度な否定などによって、子どもに強い負担を与える親を指す際に使われる言葉です。医学的な診断名ではありませんが、こうした家庭環境で育った経験が、大人になってからの考え方や人間関係に影響を及ぼすことがあります。

ここでは、幼少期の親子関係によって身についた考え方や行動パターンとして、比較的見られることのある特徴を紹介します。

必要以上に気を遣ってしまう

幼い頃から親の機嫌をうかがいながら生活していた人は、相手の表情や態度に敏感に。大人になってからも「嫌われたくない」「周りに迷惑をかけてはいけない」と考え、必要以上に周囲へ気を遣ってしまうことも。その結果、自分の意見を言えず、人間関係に疲れてしまうのです。

恋愛や結婚で依存・共依存になりやすい

幼少期に十分な愛情を感じられなかった人は、大人になってから恋人や配偶者へ強く依存してしまうも多いです。「相手に嫌われたくない」という思いから無理を重ねたり、自分を犠牲にしてまで関係を続けたりするケースもある一方で、相手から必要以上に依存される関係に陥ることも珍しくありません。

評価を気にしすぎる

「認められなければ自分には価値がない」と感じるのも、毒親の後遺症。親からの愛情が“条件付き”だったため、「周囲から認められない自分には価値がいない」という価値観が植え付けられてしまっているのです。

そのため、職場でも上司や同僚からの評価を必要以上に気にしたり、小さなミスを過度に引きずってしまったりと、常に不安を背負いながら過ごしている人も多いでしょう。

自分を責める癖が抜けない

失敗したときに反射的に「自分が悪い」と考える癖が身についていることも。幼少期に否定的な言葉を繰り返し受けてきた場合、自分を責める思考が当たり前になってしまいます。本来、問題が自分だけの責任ではなくても、「もっと頑張ればよかった」と必要以上に自分を追い込んでしまいがちです。

親から離れても支配されているように感じる

実家を離れて生活していても、親の考え方や価値観から抜け出せない人もいます。「親ならどう思うだろう」「反対されるかもしれない」と考え、自分で決断することに強い不安を覚えるのです。物理的に距離ができても、心理的な支配が続いている状態といえるでしょう。

親との距離の取り方がわからない

親に対して嫌な気持ちがあっても、「親だから大切にしなければならない」と考え、無理を続けてしまう人も多数。反対に、関係を断ち切りたいと思っても罪悪感が強く、どう接すればよいのかわからず悩むケースも少なくありません。

自分が親になった時に同じことを繰り返す不安がある

子どもを持つと、「自分も親と同じように接し方をしてしまうのではないか」と不安に。ただ、親から受けた接し方をそのまま繰り返すとは限りません。自分の言動を振り返り、「同じことをしたくない」と考えることは、子どもとの関係をよりよいものにしていくきっかけにもなります。

謝れない

親に非があっても謝ってもらえず、子どもである自分が悪くなくても謝るしかなかった経験から、「謝る＝負け」というトラウマが植え付けられていることも。そのため、大人になってからも、自分に非があるとわかっていても素直に謝れない毒親育ちは多いです。「謝ったら相手に負ける」「相手に支配される」といった感覚が無意識に働いている可能性もあるでしょう。

毒親のよくある行動とその影響

毒親のよくある行動とその影響

大人になってから感じる生きづらさには、生まれつきの性格だけでなく、これまでの経験や周囲との関係など、さまざまな要因が関係しています。幼少期にどのような環境で育ったかは、自己肯定感や人との関わり方に大きな影響を与えます。

毒親との生活では、自分の気持ちより親の都合が優先される場面が多く、安心して過ごせる環境を得られなかった人も。その経験が、大人になってからの考え方や行動につながります。

幼い頃から否定され続ける

「そんなこともできないの」「あなたはダメな子だ」など、否定的な言葉を繰り返し受けて育つと、自分には価値がないと思い込むようになります。その結果、自信を持てず、新しいことへ挑戦することにも消極的になってしまうように。

親の期待や価値観を押し付けられる

進学や就職、趣味など、なんでも親の考えで決められてきた人は、自分の意思で選択する経験が少なくなります。そのため、大人になってからも「自分はなにがしたいのかわからない」と悩み、自分の気持ちより周囲の期待を優先してしまうことが多いです。

愛情が条件付き

「よい成績を取ったら褒める」「親のいうことを聞けば認めてもらえる」など、条件付きで愛情を与えられていた場合、自分らしくいることができません。そのため、大人になってからも「頑張らなければ認めてもらえない」と思い込み、無理を重ねてしまうようになります。

過干渉・過度な支配

友人関係や進路、服装など、あらゆることを親に管理されて育つと、自分で決断する力を身につけられません。なにかを決めるたびに「これで本当によいのだろうか」と不安になり、自信を持って行動することができなくなります。

親の機嫌を優先させる

親が怒らないように行動したり、家庭内の空気を読んで過ごしたりする生活が続くと、自分の気持ちを後回しにする習慣が身につきます。その結果、大人になってからも周囲を優先し、自分の意見や本音をいうのに恐怖心を抱くようになってしまうのです。

安心できる家庭環境がない

家庭が本来の安心できる場所ではなく、常に緊張感がある環境だった場合、心が十分に休まらないまま成長することになります。その影響から、人を信頼することに不安を感じたり、安心できる状況でも緊張が続いたり、常に不安を抱えている状態に。

毒親に育てられた影響を克服する方法

毒親に育てられた影響を克服する方法

毒親のもとで育った影響は、大人になっても簡単には消えません。しかし、過去を変えられなくても、考え方や行動を少しずつ見直すことは可能です。「自分はこのまま変わることができない」と決めつける必要はありません。焦らずできることから取り組めば、生きづらさを和らげるきっかけになります。

「親の価値観」と「自分の価値観」を分けて考える

幼い頃から親の考えを優先してきた人は、自分の価値観と親の価値観が混ざっていることがあります。なにかを決めるときは、「本当に自分が望んでいることなのか」「親の考えに縛られていないか」と一度立ち止まって考えてみましょう。自分の意思を意識することが、自立への第一歩になります。

自分を否定する癖に気づく

失敗するたびに自分を責めてしまう場合は、その考え方に気づくことが大切です。「本当に自分だけが悪いのだろうか」「友人が同じ状況なら責めるだろうか」と考えることで、必要以上に自分を追い詰めずに済むようになります。自分に対しても、他人へ向けるような優しさを持つことを意識しましょう。

無理に親を変えようとしない

親との関係に悩むと、「自分の気持ちを理解してほしい」「いつか変わってほしい」と期待してしまいますよね。しかし、長年続いてきた考え方や性格を変えるのは簡単ではありません。親を変えようとするよりも、自分がどのように関わるかを考えたほうが、精神的な負担を減らしやすくなります。

親と適切な距離を取ることも選択肢にする

親子だからといって、常に近い距離で付き合う必要はありません。頻繁な連絡が負担になっているなら回数を減らす、会う頻度を見直すなど、自分が安心できる距離を保つことも大切です。距離を置くことは親を嫌うことではなく、自分の心を守るための方法のひとつです。

信頼できる人との関係を少しずつ築く

毒親に育てられた人のなかには、人を信頼することが苦手な人もいます。無理に多くの人と付き合う必要はありません。家族以外で安心して話せる友人やパートナー、職場の同僚など、信頼できる相手を少しずつ増やしていくことが、自分の居場所づくりにつながります。

小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を育てる

自己肯定感は、一度に高めようとしても難しいものです。「今日の目標を達成できた」「新しいことに挑戦できた」といった小さな成功体験を積み重ねることで、自分への自信は少しずつ育っていきます。他人と比べるのではなく、昨日の自分より前に進めたかを意識するとよいでしょう。

必要に応じてカウンセリングを利用する

生きづらさが強く、日常生活にも支障が出ている場合は、ひとりで抱え込まないことが大切です。心理カウンセラーや医療機関などの専門家へ相談すれば、自分では気づけなかった考え方の癖や対処法を見つけられる場合があります。助けを求めることは、決して弱さではありません。

毒親育ちでも自分らしく生きるために意識したいこと

毒親育ちでも自分らしく生きるために意識したいこと

幼少期の親子関係が現在に影響していたとしても、その後の人生まで決まるわけではありません。考え方や人との関わり方を少しずつ変えていけば、自分らしい人生を築くことは十分可能です。ここでは、毎日の生活で意識したいポイントを紹介します。

過去ではなく「これから」を大切にする

過去の経験を消すことはできませんが、これからの生き方は自分で選べます。「あのときこうだったから」と過去に縛られ続けるのではなく、「これからなにを大切にしたいのか」「どのように過ごしたいか」に目を向けることが大切です。

完璧を目指しすぎない

何事も完璧にこなそうとすると、自分を追い詰めてしまいます。失敗やミスは誰にでもあるものです。「十分できている」と自分を認めることで、心の負担を軽くできます。

「親を大切にしなければならない」と思い込みすぎない

親を大切にすることは大切ですが、自分を犠牲にする必要はありません。親との関係が苦しい場合は、自分の心や生活を優先することも必要です。無理を続ければ、心身ともに疲れてしまう可能性があります。

自分の気持ちを言葉にする習慣をつける

毒親のもとで育った人は、自分の本音を我慢する癖がついていることがあります。「私はこう思う」「私はこうしたい」と少しずつ言葉にする練習を続けることで、自分らしい人間関係を築きやすくなります。

自分を認めてくれる人とのつながりを大切にする

自分の気持ちや意思を否定せず、受け入れてくれる人との関係を大切にしましょう。安心して話せる人や、意見が違っても互いを尊重できる人といるだけでも「そのままの自分でも人と関わってよい」と感じ、自己肯定感は少しずつ回復するはずです。

「生きづらさは自分のせいではない」と理解する

幼少期の環境が、現在の考え方へ影響を与えていることは珍しくありません。生きづらさをすべて自分の責任だと思い込まず、「これまでの経験が影響している部分もある」と理解することが、心を軽くするきっかけになります。

毒親の影響を理解し、自分らしい人生を歩んでいこう

毒親に育てられた人は、人間関係や自己肯定感、親との距離感など、大人になってからもさまざまな悩みを抱えやすい傾向があります。しかし、その生きづらさは、本人の性格だけが原因とは限りません。過去を変えることはできなくても、考え方や行動は少しずつ変えていけます。自分を責めすぎず、必要に応じて信頼できる人や専門家の力も借りながら、自分らしい人生を歩んでいくことが大切です。