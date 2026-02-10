ゼロアクセルは、自社運営サイト「ココモーラ」にて、楽天カードに関するアンケート調査を実施した。本調査は、2025年11月、楽天カードを利用している300人(男性211人、女性89人)を対象に、フリージーを使用したインターネットリサーチにて行われたもの。

楽天カードを利用して感じた良い点

最も多かった回答は「ポイントが貯まりやすい」(67% )。次いで「貯まったポイントの利便性が高い」(41.33%) 、「楽天サービスとの相性が良い」(41.33%)となった。

そのほか「所有コストが低い」(34.67%) 、「利用通知がすぐに届く」(16%)、「セキュリティ性が高い」(12.67%)、「タッチ決済がスムーズ」(11.67%)、「アプリが使いやすい」(10%) 、「保険が手厚い」(3%) 、「券面のデザインが優れている」(2.67%)という結果となった。

楽天カードを利用して感じた不満点

最多は「キャンペーンのメールや通知が多い」(35.33%)。次いで「ポイントの有効期限が分かりづらい」(18.67%)、「楽天以外の他サービスとの組み合わせが悪い」(18%)が続いた。

そのほか「ETCカードの年会費が負担」(9.67%)、「セキュリティ性が低い」(9.33%)、「ポイントが貯まりづらい」(8%)、「貯まったポイントの利便性が低い」(7.67%)、「券面のデザインが優れていない」(7.33%)、「アプリが使いづらい」(5.67%)、「保険が不十分」(4%)となった。

楽天カード申し込み時の年収

最も多かったのは「300〜400万円未満」(16.33%)。次いで「400〜600万円未満」(14.33%)、「収入なし 専業主婦 学生」(14.33%)となった。

そのほか「200〜300万円未満」(11.67%)、「800万円以上」(11.33%)、「100〜200万円未満」(9%)、「600〜800万円未満」(8.33%)、「収入なし その他」(7%)、「50〜100万円未満」(3%)、「1〜20万円未満」(2.67%)、「20〜50万円未満」(2%)だった。

楽天カード申し込み時の職業 属性

最多は「社会人 4年目以上」(57.33%)。そのほか「専業主婦」(10%)、「アルバイト パート」(7.33%)、「無職 定年退職」(6.33%)、「無職 その他」(8.33%)、「その他」(5%)、「大学生」(2.67%)、「社会人 1〜3年目」(2.67%)、「高校生」(0.33%)となった。

楽天カード発行までにかかった時間

楽天カード発行までにかかった時間の回答で最も多かったのは「6〜7日以内」(41%)。そのほか「4〜5日以内」(22%)、「8〜10日以内」(13.67%)、「11〜14日以内」(8.67%)、「3日以内」(7.67%)、「15日以上」(7%)という結果となった。