スイーツスタンダードは9月17日、二子玉川エリア初出店となる「SWEETS STANDARD 二子玉川ライズ東急フードショー店」をオープンする。

二子玉川ライズ 東急フードショー店

新店舗では、出店に合わせて開発した四角いフォルムの新作ショートケーキをはじめ、定番の「キャラメルサレ」、焼き菓子やギフトなどを取りそろえる。グランドオープンを記念し、おすすめの焼き菓子を詰めたお得なオープニングセット(2,000円)を200セット限定で販売する。

ショートケーキ

同社では今回の出店に伴いブランドロゴも刷新し、新店舗を出発点として順次展開していく。