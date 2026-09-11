スイーツスタンダードは9月17日、二子玉川エリア初出店となる「SWEETS STANDARD 二子玉川ライズ東急フードショー店」をオープンする。
新店舗では、出店に合わせて開発した四角いフォルムの新作ショートケーキをはじめ、定番の「キャラメルサレ」、焼き菓子やギフトなどを取りそろえる。グランドオープンを記念し、おすすめの焼き菓子を詰めたお得なオープニングセット(2,000円)を200セット限定で販売する。
同社では今回の出店に伴いブランドロゴも刷新し、新店舗を出発点として順次展開していく。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【ラーメン魁力屋 半額祭】「焼きめし定食」「ぶたから定食」など定食分が319円→159円に! シルバーウィーク9日間限定
「コレド日本橋」、10月15日に閉館、約22年の歴史に節目‐2027年秋「東京ミッドタウン日本橋」へ
「株式投資をする人」が多い都道府県ランキング、東京を上回った"意外なトップ3"とは - 最下位は岩手県
【漫画】Z世代の「目標設定」
やばい後輩 第149回 【漫画】早朝に出社して電気代を節約する後輩、そこまでお金を貯める理由とは?
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。