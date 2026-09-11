さかな家物産店は9月11日、「餃子せんべい専門店 浜龍」を、浜名湖グルメパーク内にオープンする。
同店は浜松の新しいご当地グルメとして、餃子の皮をメインにした専門店となる。
注文を受けてからその場で餃子の皮を揚げるため、パリッとした食感と香ばしさを味わえる。王道の餃子味をはじめ、コンソメや浜名湖のりしお、ハニーバターなど全12種類のフレーバーを用意し、できたての「5枚セット」(300円)などを販売する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【ラーメン魁力屋 半額祭】「焼きめし定食」「ぶたから定食」など定食分が319円→159円に! シルバーウィーク9日間限定
「コレド日本橋」、10月15日に閉館、約22年の歴史に節目‐2027年秋「東京ミッドタウン日本橋」へ
「株式投資をする人」が多い都道府県ランキング、東京を上回った"意外なトップ3"とは - 最下位は岩手県
【漫画】Z世代の「目標設定」
やばい後輩 第149回 【漫画】早朝に出社して電気代を節約する後輩、そこまでお金を貯める理由とは?
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。