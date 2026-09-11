さかな家物産店は9月11日、「餃子せんべい専門店 浜龍」を、浜名湖グルメパーク内にオープンする。

できたて餃子せんべい

同店は浜松の新しいご当地グルメとして、餃子の皮をメインにした専門店となる。

注文を受けてからその場で餃子の皮を揚げるため、パリッとした食感と香ばしさを味わえる。王道の餃子味をはじめ、コンソメや浜名湖のりしお、ハニーバターなど全12種類のフレーバーを用意し、できたての「5枚セット」(300円)などを販売する。