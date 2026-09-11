セルパワーは10月10日、子育てや子どもの発達に関心のある家族や教育・医療関係者を対象とした「第4回 子ども未来サミット in 神戸」を、神戸ポートオアシスで開催する。会場参加に加え、オンライン配信も実施する。

第4回 子ども未来サミット in 神戸

同企画は、脳神経外科医、教育関係者、食育の専門家、発達に課題のある子どもたちを支援する実践者が、それぞれの知見や経験を共有し、子どもたちが本来持つ力を引き出す方法を、多方面から考えるイベント。

基調講演を行う脳神経外科医の篠浦伸禎医師は、音響によってリラックスや集中をサポートする健康機器、天然だしを使って日常の食事からミネラルを摂取する食生活、鉱物を練り込んだ寝具のよる休息環境を組み合わせた多面的な取り組みを紹介。発語や集中力、集団生活における成長や変化の事例を解説する。

スペシャルゲストとして、循環型社会の形成に取り組む滝沢泰平氏が登壇し、次世代へつなぐ持続可能な生き方を語る。ほかにも教育や食育の専門家が登壇。会場参加者には特典動画や製品プレゼントなども行う。

参加費は、会場参加が中学生以上2,750円、小学生以下は無料。オンライン参加は1,650円。参加は公式サイト内の申込ページから受け付けている。