【大阪いずみ市民生活協同組合×ピースおおさか×大阪府】平和を学び、考えるイベントを開催

大阪府と包括連携協定（※）を締結している大阪いずみ市民生活協同組合（以下、いずみ市民生協）は令和8年8月21日（金曜日）に、ピースおおさか（大阪国際平和センター）で平和を学び、考えるイベントを開催した。

（※）大阪府といずみ市民生協は平成29年2月8日に包括連携協定を締結し、子ども・教育、福祉、健康、環境、安心・安全、地域活性化・まちづくり、人権・多様性の7分野にわたり連携し、さまざまな取組みを行っている。

本イベントは、大阪空襲の体験談を巻頭特集マンガとして掲載した「私の戦争体験」第48集発行に関連して開催された。

イベントでは、私の戦争体験動画上映会や来場者が平和への思いを記すメッセージコーナー、平和をテーマにした絵本の読み聞かせが実施され、来場者は熱心に耳を傾けていた。当日は、もずやんととまとちゃんも登場し、会場を盛り上げた。メッセージコーナーの参加者にはとまとちゃんグッズのプレゼントもあり、来場者が喜ぶ姿が見られた。

今回、来場者が平和への思いを記したメッセージは、後日ピースおおさか館内に展示される予定である。

メッセージコーナー

絵本の読み聞かせの様子

また、7月22日（水曜日）から「平和を学ぼう！クイズラリー」も同時に開催されている（ワークシートがなくなり次第終了）。

ピースおおさかの２階入口付近のチラシラックに設置されているワークシートを持って館内の展示を見て、クイズを解きながら平和について学ぶもの。

参加費は無料で、ピースおおさかの開館時間に参加することができる。

本企画を通じて、参加者は戦争について学び、平和の大切さについて考える機会となった。

■各種リンク先

・大阪いずみ市民生活協同組合

・私の戦争体験

・ピースおおさか（大阪国際平和センター）