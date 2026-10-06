フェラーリほどの超高性能車をマニュアルトランスミッション(MT)で操ってみたい……。そんなクルマ好きの夢をかなえてくれるモデルが、現行のラインアップに存在する。その名も、「12チリンドリ・マヌアーレ」だ。

「Ferrari Festival Tokyo 2026」(9月26日～10月4日、東京ミッドタウンで開催)の会場には、1980年代～最新モデルまで計17台のフェラーリが集結。今回は、その中から「12チリンドリ・マヌアーレ」を取り上げる(本稿の写真は撮影：原アキラ)

フェラーリの祭典! 「Ferrari Festival Tokyo 2026」に集ったクルマたちを一気に見る

3ペダルとシフトノブをじっくり鑑賞

フェラーリのフラッグシップV型12気筒エンジン搭載モデル「12チリンドリ」の最新モデルが「12チリンドリ・マヌアーレ」だ。2026年7月に発表された、世界限定1,499台のスペシャルモデルである。

12チリンドリのトランスミッションは8速DCT(デュアルクラッチ式AT)の2ペダルだが、マヌアーレは電子制御のクラッチ・バイ・ワイヤとマニュアル・バイ・ワイヤの6速シフターを組み合わせることで、最新のATと伝統的なマニュアル感覚の両方が味わえる3ペダル仕様となっている。

センターコンソールにはフェラーリ伝統のアルミ製シフトノブとHパターンのシフトゲートが備わる。パドルシフトは付いていない。ゲート後方には「R」「N」「D」「L」のボタンがあり、足元にはアルミの3ペダルが並ぶ。8速DCTのうち、ドライバーは1速～6速をシフト操作することができる。7～8速はATモードでのみ使える。

操作方法としては、「D」で走行中、クラッチペダルを踏み込めば即座にマニュアル操作に切り替わる。クラッチを踏んでシフト操作を行うのは一般的なマニュアル車と同じだ。

クラッチペダルとシフトレバーがギアボックスと機械的につながっていない電子制御のクラッチ・バイ・ワイヤではあるものの、クラッチの反力、つながる感覚のフィードバックは再現されているため、昔ながらのシフト操作が楽しめる。クラッチ合わせをミスすれば、やっぱりエンストすることになるそうだ。

バルクヘッドにめり込むような位置に搭載された自然吸気6.5L V12エンジンの最高出力は830PS、最大トルクは678Nmで、通常の12チリンドリと変わりはない。0-100km/h加速2.9秒、最高速度340km/h超のパフォーマンスも変わらない。発表時の価格は59万ユーロ(約1億円)となっている。

【フォトギャラリー】フェラーリ「12チリンドリ・マヌアーレ」