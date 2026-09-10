ロッテが5点差で楽天に勝利
先発投手：ロッテは高野脩汰が7回1失点の好投（6安打6奪三振）、楽天の岸孝之は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ロッテが4点を追加 4回表：楽天が1点を追加 7回裏：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの佐藤都志也が1本塁打、2打点の活躍、ロッテの山口航輝が2打点の活躍、ロッテの山﨑剛が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|127
|69
|56
|2
|.552
|1
|3
|DeNA
|125
|59
|63
|3
|.484
|10
|4
|ヤクルト
|125
|54
|69
|2
|.439
|15
|5
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|6
|中日
|129
|54
|73
|2
|.425
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|126
|78
|45
|3
|.634
|-
|2
|西武
|128
|73
|52
|3
|.584
|6
|3
|日本ハム
|129
|71
|56
|2
|.559
|9
|4
|ロッテ
|122
|57
|62
|3
|.479
|19
|5
|オリックス
|128
|59
|67
|2
|.468
|20
|6
|楽天
|125
|47
|77
|1
|.379
|31