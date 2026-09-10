西武、4点差でオリックスに勝利

先発投手：西武の佐藤 爽が5回1失点の好投（7安打2奪三振）、オリックスの髙島 泰都は4回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 2回表：西武が4点を追加 4回表：西武が2点を追加 注目選手：オリックスの宗 佑磨が2打点の活躍、オリックスの太田 椋が2得点の活躍、西武のＴ・ネビンが1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。

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