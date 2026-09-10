西武、4点差でオリックスに勝利

先発投手：西武の佐藤　爽が5回1失点の好投（7安打2奪三振）、オリックスの髙島　泰都は4回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 2回表：西武が4点を追加 4回表：西武が2点を追加 注目選手：オリックスの宗　佑磨が2打点の活躍、オリックスの太田　椋が2得点の活躍、西武のＴ・ネビンが1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 127 69 56 2 .552 1
3 DeNA 125 59 63 3 .484 10
4 ヤクルト 125 54 69 2 .439 15
5 広島 121 50 67 4 .427 16
6 中日 129 54 73 2 .425 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 126 78 45 3 .634 -
2 西武 128 73 52 3 .584 6
3 日本ハム 129 71 56 2 .559 9
4 ロッテ 122 57 62 3 .479 19
5 オリックス 128 59 67 2 .468 20
6 楽天 125 47 77 1 .379 31