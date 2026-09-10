巨人が中日に3点差で勝利

先発投手：巨人は井上温大が6回1/3を3失点の好投（7安打9奪三振）、中日の金丸夢斗は6回3失点。得点経過： 2回表：中日が1点を追加。 2回裏：巨人が1点を追加。 3回裏：巨人が2点を追加。 注目選手：巨人のB・ダルベックが1本塁打、2打点の活躍、中日の石伊雄太が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 127 69 56 2 .552 1
3 DeNA 125 59 63 3 .484 10
4 ヤクルト 125 54 69 2 .439 15
5 広島 121 50 67 4 .427 16
6 中日 129 54 73 2 .425 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 126 78 45 3 .634 -
2 西武 128 73 52 3 .584 6
3 日本ハム 129 71 56 2 .559 9
4 ロッテ 122 57 62 3 .479 19
5 オリックス 128 59 67 2 .468 20
6 楽天 125 47 77 1 .379 31