巨人が中日に3点差で勝利
先発投手：巨人は井上温大が6回1/3を3失点の好投（7安打9奪三振）、中日の金丸夢斗は6回3失点。得点経過： 2回表：中日が1点を追加。 2回裏：巨人が1点を追加。 3回裏：巨人が2点を追加。 注目選手：巨人のB・ダルベックが1本塁打、2打点の活躍、中日の石伊雄太が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|127
|69
|56
|2
|.552
|1
|3
|DeNA
|125
|59
|63
|3
|.484
|10
|4
|ヤクルト
|125
|54
|69
|2
|.439
|15
|5
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|6
|中日
|129
|54
|73
|2
|.425
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|126
|78
|45
|3
|.634
|-
|2
|西武
|128
|73
|52
|3
|.584
|6
|3
|日本ハム
|129
|71
|56
|2
|.559
|9
|4
|ロッテ
|122
|57
|62
|3
|.479
|19
|5
|オリックス
|128
|59
|67
|2
|.468
|20
|6
|楽天
|125
|47
|77
|1
|.379
|31