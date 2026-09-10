ソフトバンクが1点差で日本ハムに競り勝つ

先発投手：ソフトバンクは松本　晴が5回1失点の好投（2安打4奪三振）、日本ハムの加藤　貴之は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回表：日本ハムが1点を追加 3回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの柳田　悠岐が2本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの正木　智也が1本塁打の活躍、日本ハムの進藤　勇也が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 127 69 56 2 .552 1
3 DeNA 125 59 63 3 .484 10
4 ヤクルト 125 54 69 2 .439 15
5 広島 121 50 67 4 .427 16
6 中日 129 54 73 2 .425 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 126 78 45 3 .634 -
2 西武 128 73 52 3 .584 6
3 日本ハム 129 71 56 2 .559 9
4 ロッテ 122 57 62 3 .479 19
5 オリックス 128 59 67 2 .468 20
6 楽天 125 47 77 1 .379 31