舞台『アース製薬presents「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」』の取材会が10日に都内で行われ、酒井美紀、松本明子、ワッキー(ペナルティ)、脚本・演出の藤森一朗氏が登場した。

ワッキー

プロデューサーのワッキーが目標を語る「全公演満席」

舞台「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」は、2009年が初演で今年で15回目の上演。鹿児島県南九州市知覧町郡に実在した「富屋食堂」を舞台に、特攻隊員たちから“母”と慕われ、戦後「特攻の母」と呼ばれた鳥濱トメの半生を描いた作品。プロデューサーはワッキーが務め、自らも警察署長の福田勉役で出演する。2026年10月21日〜10月25日にシアターH(東京都品川区)で全8回の公演が予定されている。

プロデューサー兼警察署長役を務めるワッキーは「全公演満席、というのを目標としております」とプロデューサーとしての立場から目標を宣言。また、役者としては、これまで続けていた特攻隊の役ではなく警察署長役に初めて挑むといい、「ちょっとドキドキしているんですが……酒井さんと絡むシーンがすごく多い役なので、しっかり稽古して最高の『Mother』をお届けしたいと思います」と意気込みを語った。

酒井美紀をキャスティングした理由

これまでにも酒井とは舞台で共演経験があるワッキーは、トメ役を演じる酒井に期待していることを聞かれると、「もう(トメの)まんまですね」と切り出し、「僕がなぜ酒井さんにお声をかけたかというと……前は浅香唯さんがトメさんで、それも僕が声をかけさせてもらったんですけど、共通するのは“トメさんみたいな人”なんです」と説明。

続けて「トメさんって、誰からも愛されて、誰のことも平等に見てくれる。そういう方じゃないと僕はトメさんをやってもらいたくないので。だから、なぜ酒井さんをキャスティングしたかというと、そういう方だからです」と理由を明かした。

松本明子に抱く印象

また、松本のキャスティングにも「松本さんは特攻隊のお母さん役なんですけど、(松本は)まさにお母さん」とし、「この、松本さんの包み込むような優しい……芸能界のこういうすごい時期を乗り越えた人とは思えない空気感を、そのまま出していただきたいなと思っています」と期待を寄せた。

酒井との共演シーンについては「ザ・女優さんとザ・芸人がやるので(笑)。ハードルを下げているわけじゃないですけど。食らいついていきたい」とコメント。また、今回初めて警察署長役を演じることにも「いろんな方がやっている中で、僕は僕なりの、ワッキーがやる署長、ができたらなと思っています。それを稽古から酒井さんにぶつけて。自分がちゃんとできていればちゃんとセッションできると思うので」と共演への思いを語っていた。