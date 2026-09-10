舞台『アース製薬presents「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」』の取材会が10日に都内で行われ、酒井美紀、松本明子、ワッキー(ペナルティ)、脚本・演出の藤森一朗氏が登場した。

松本明子

松本明子が舞台「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」を通して伝えたいこと

舞台「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」は、2009年が初演で今年で15回目の上演。鹿児島県南九州市知覧町郡に実在した「富屋食堂」を舞台に、特攻隊員たちから“母”と慕われ、戦後「特攻の母」と呼ばれた鳥濱トメの半生を描いた作品。プロデューサーはワッキーが務め、自らも警察署長の福田勉役で出演する。2026年10月21日〜10月25日にシアターH(東京都品川区)で全8回の公演が予定されている。

特攻隊員の母役を演じる松本は、「『こういう事実があったんだ』ということを、戦争を知らない世代、今の若い人たちに見ていただいて、今の平和があるのはこういう事実があったから、ということを知っていただきたいし、考える瞬間になっていただければいいなと思いました」と出演を決めた思いを説明した。

また、舞台に向けた準備を聞かれると「資料、ラジオ、あとテレビなどでずっと戦争についての番組などを観て、いま一度『自分がその時代にいたらどんなことを感じたのかな』とか思いながら(準備を)進めていきました」と振り返り、「何が正解だったのかいまだに私も分からないですし、答えが出ませんけど、この作品をやることでみなさまに伝えたい。そういう思いでいろいろ資料を見ました」と語った。

プロデューサー件警察署長役を務めるワッキーを松本明子が絶賛

さらに、松本は、プロデューサー件警察署長役を務めるワッキーについて「バラエティーの芸人さんであるワッキーさんとはまた違う面がいっぱいある」といい、「お人柄もそうだし、行動力、団結力、そして道を切り開いていく、大所帯をリーダーとして引っ張っていく、という面があって……」と魅力を熱弁。「人間味が深いというか、器の大きい方だと思っています、ついていきます」と絶賛していた。