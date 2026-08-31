2026年10月、加熱式たばこの値上げが予定されています。加熱式たばこは今年の4月にも値上げされたばかりですが、たった半年で再び値上げが行われるのはなぜなのでしょうか。この記事では、10月に加熱式たばこが値上げされる理由を解説したうえで、JT、フィリップモリス、BATJ3社の主要銘柄がいくらになるのかをご紹介します。

加熱式たばこが再び値上げされる

2026年10月の値上げは、政府が進める加熱式たばこの課税方式の見直しによるものです。これまで加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べて税負担が軽く抑えられていました。この格差を解消し、加熱式たばこの税率を紙巻きたばこと同じ水準へ近づけていくことが今回の値上げの背景にあります。また増税を通じ、防衛力強化のための財源を確保することが目的として挙げられています。

ただし、この見直しを一度に反映させると価格が急に大きく上がり、消費者への影響も大きくなってしまいます。そこで、急激な変動を避けるため、課税方式の見直しは2026年4月と同年10月の2段階に分けて実施されることになりました。つまり10月の値上げは、4月にすでに始まっていた見直しの「後半戦」に当たるものです。

主要銘柄は10月からいくら?

では、JT、フィリップモリス、BATJのたばこは2026年10月から1箱いくらになるのでしょうか。代表的な銘柄をピックアップしてご紹介します(銘柄数が多いため、一部を抜粋して掲載しています)。

JT(日本たばこ産業)

＜プルーム＞

・現行580円→改定後620円

エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 4.4g

エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 4.4g

エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 4.0g

エボ・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 4.4g

エボ・グリーン・ミント・プルーム用 4.4g

エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 4.0g

・現行550円→改定後590円

メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 4.0g

メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 4.0g

メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 4.0g

メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 4.0g

・現行530円→改定後570円

キャメル・リッチ・プルーム用 4.4g

キャメル・スムース・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 4.0g

キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 4.0g

フィリップモリス

＜テリア ファミリー＞

・現行620円→改定後640円

テリア リッチ レギュラー

テリア レギュラー

テリア バランスド レギュラー

テリア スムース レギュラー

テリア ウォーム レギュラー

テリア ルビー レギュラー

テリア クリア レギュラー

テリア メンソール

テリア ミント

テリア ブラック メンソール

テリア ブラック パープル メンソール

テリア イエロー メンソール

テリア フュージョン メンソール

テリア トロピカル メンソール

テリア サン パール

テリア ブロッサム パール

テリア ブラック ミント パール

テリア ゴールデン ブリーズ パール

＜センティア ファミリー＞

・現行570円→改定後590円

センティア バランスド イエロー

センティア シトラス グリーン

センティア クリア シルバー

センティア クール ジェイド

センティア ディープ ブロンズ

センティア フレッシュ コーラル

センティア フロスト グリーン

センティア アイシー ブラック

センティア ジューシー レッド

センティア ピュア ティーク

センティア スムース ゴールド

センティア トロピカル イエロー

センティア バランスド ゴールド

センティア パープル カプセル

センティア コバルト ブルー

センティア パッション フルーツ カプセル

＜MIX(ミックス) ファミリー＞

・現行560円→改定後590円

ミックス ミックス

ミックス アイス

ミックス アイスプラス

ミックス ベルベット

BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)

＜virto(ヴァルト)＞

・現行580円→改定後600円

ヴァルト・ダーク・タバコ

ヴァルト・バランスド・タバコ

ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック

ヴァルト・メンソール・クリック

ヴァルト・ミント・クリック

ヴァルト・ベリー・クリック

ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック

ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック

＜neo(ネオ)＞

・現行530円→改定後570円

ネオ・クラシック・タバコ・hyper 用

ネオ・アイスド・メンソール・hyper 用

ネオ・アークティック・メンソール・hyper 用

ネオ・チルド・メンソール・hyper 用

ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper 用

ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper 用

＜LUCKY STRIKE(ラッキー・ストライク)＞

・現行480円→改定後500円

ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper 用

＜KENT(ケント)＞

・現行520円→改定後550円

ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper 用

たばこの値上げは今後も続く

2026年4月の値上げに続き、加熱式たばこはこの10月でさらに高くなります。しかし、2027年～2029年には国たばこ税の税率そのものの引き上げが予定されており、紙巻き・加熱式の両方が値上げする見込みです。税制改正の動きは、引き続き注視しておきましょう。