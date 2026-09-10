SMILE SOLは9月16日、総合炉端居酒屋「北海道炉端アカオニ」を、札幌すすきのにグランドオープンする。

名物 道産和牛の地獄煮

同店は「北海道の食材をひと手間加えた炉端焼きで」をコンセプトに展開する。道産和牛や羅臼町直送の海鮮をはじめとする旬の味覚を使い、炉端焼きや刺身、炙り料理、土鍋ご飯など70品以上のメニューを取りそろえる。

おすすめメニューは、「名物 道産和牛の地獄煮」(750円)や、完全オリジナルスパイス使用の「名物 ラムチョップアカオニスパイス焼き」(3,600円)、卓上七輪で好みの焼き加減に仕上げる「北海道産活タコの炙り焼き」(1,080円)、「羅臼産の大きなホッケ」(2,580円)、「希少部位牛の芯タン」(3,200円)、「刺身10点盛り」(5,580円)など。ドリンクは道産酒10種や全国の銘酒15種を用意する。

名物 ラムチョップアカオニスパイス焼き

北海道産活タコの炙り焼き

刺身10点盛り

店内は赤・黒・モルタル調を基調に和のアクセントを加えたシックな内装で、完全個室や半個室、調理風景を目の前で楽しめるカウンターなど計84席を完備する。

オープン記念キャンペーンとして、9月16日～9月30日までの期間限定で、通常2,300円の2時間飲み放題を特別価格1,580円にて提供する。