キリンホールディングスは2026年9月3日、東京都武蔵野市の武蔵野もみじの森保育園で「キリン×ファンケル 夏の健康啓発イベント」を実施した。今回のイベントは、子どもたちやその家族が日々の健康について考えるきっかけをつくることを目的に実施したもの。

キリン×ファンケル 夏の健康啓発イベント

子どもは暑熱環境の影響を受けやすい

第1部の「夏の健康セミナー」では、保育園職員を対象に、夏場の体調に気を付ける生活シーンや、健康を守るために園や家庭で意識したいポイントを説明した。

2026年6月〜8月には、最高気温40℃以上を観測した回数が全国で延べ36地点に上り、過去最多を記録。東海地方では40℃以上を5日連続で観測するなど、各地で厳しい暑さとなったという。

子どもは、汗腺などの体温調節能力が十分に発達していないことや、体重あたりの体表面積が大人よりも大きいことから、大人以上に暑熱環境の影響を受けやすいとされる。また、幼児は地面に近い高さで過ごすため、大人が感じている以上に高温の環境にさらされる可能性もあるという。

セミナーでは、周囲の大人が日頃から子どもの様子に目を配ることの大切さに加え、バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動などの規則正しい生活習慣、こまめな水分補給や適切な塩分補給など、園や家庭で意識したい夏場の健康管理のポイントを紹介した。

高温・脱水条件下で免疫細胞pDCの働きが低下

第2部では、キリンが実施した細胞実験の研究結果をもとに、高温・脱水条件が免疫細胞に与える影響について研究員が解説した。

研究では、夏の人の活動時の深部体温を想定した38.5℃の高温条件や、脱水状態を模した高浸透圧条件下において、免疫細胞pDCの働きが低下することが示された。

また、L.ラクティス プラズマを事前に添加することで、高温・脱水条件下で生じる免疫細胞pDCの活性低下が抑制されることが示されたという。さらに、脱水条件下で活性低下したpDCの働きは、その後に水を添加しても改善しないことが示された。

実験では、ヒト由来のpDCを通常温度37℃または高温38.5℃で培養し、不活化インフルエンザウイルス(H1N1)を加えて24時間後のIFN-α産生量を測定。高温条件では、事前にL.ラクティス プラズマを加えてpDCを刺激した群と、刺激しなかった群を比較した。

高浸透圧条件では、D-マンニトールの添加によって脱水状態を模倣した高浸透圧ストレス条件を設定。同様に不活化インフルエンザウイルス(H1N1)を加え、24時間後のIFN-α産生量を比較した。さらに、高浸透圧条件に置いた後に培地を加えて脱水状態を緩和し、24時間後のIFN-α産生量を測定する実験も行った。

体表面温度の変化を色で確認できる「示温シール」

第3部では、ファンケルが体表面温度によって色が変化する「示温シール」を紹介した。「示温シール」は、体表面温度34℃から紫色に変色する仕様で、色の違いによって温度変化を視覚的に確認できるという。

本人だけでなく周囲の人も変化に気づきやすくなることから、休憩や水分補給、冷却などの行動について考えるきっかけづくりとなるツールとして紹介した。

示温シールの変色イメージ図

園児が外遊びを通じて示温シールを体験

イベントでは、子どもたちにとって身近な「外遊び」をテーマに、体表面の温度に応じて示温シールの色が変化する様子を体験した。

園児からは「おもしろかった!」「不思議!」などの声が聞かれ、示温シールの色の変化を楽しみながら観察する様子が見られたという。