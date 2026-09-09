Mariana Matsui、チェリストのJaques Morelenbaum迎えた新曲配信リリース

ブラジルと日本にルーツを持つシンガーソングライターのMariana Matsuiが、ニューシングル「Lullaby」を9月9日に配信リリースした。

本作には、Antonio Carlos Jobim、Caetano Veloso、Gilberto Gilといったブラジル音楽の重鎮たちと長年にわたり活動し、坂本龍一との共演でも知られる演奏家でチェリストのJaques Morelenbaumが参加。チェロがMarianaのボーカルに寄り添う構成で、ピアノを加えた小編成ながら、映画音楽を思わせる奥行きのあるアレンジに。MPB、ボサノヴァ、ジャズ、クラシックの要素を織り交ぜ、ブラジル音楽の伝統を土台にした現代的なアコースティック・サウンドに昇華されている。

「Lullaby」は、Marianaが第一子Kaiを授かったことを知った2024年に書き上げた楽曲。生まれてくる我が子への祈り、母親になっていくことへの喜びと戸惑い、これから一緒に人生を歩んでいこうという約束が、飾らない言葉で綴られている。「あなたのために子守唄を歌い続ける」というフレーズを軸に、親子の関係にとどまらず、大切な誰かを想う感情を描いた一曲となっている。

＜リリース情報＞

Mariana Matsui feat. Jaques Morelenbaum

シングル「Lullaby」

2026年9月9日（水）配信リリース

https://marianamatsui.bfan.link/lullaby