夏が終わると、日差しが和らぎ、つい紫外線対策を怠りがちになりませんか？しかし、紫外線は一年中降り注いでおり、特に秋は「隠れUV」として肌にダメージを与え続けています。そんな見落としがちな秋の紫外線対策に、画期的なアイテムが登場しました。UVカット率97%を誇る『エアフィール立体マスク ピンクベージュ 30枚入り』で、これからの季節も快適に、そしておしゃれに紫外線から肌を守る秘訣を深掘りしていきましょう。

秋の「隠れUV」を見逃さない！マスクで始める賢い紫外線対策

「秋なのに、まだ紫外線対策が必要なの？」そう思われた方もいるかもしれません。実は、9月以降も紫外線は夏のピーク時と変わらず降り注いでおり、特に肌へのダメージが蓄積されやすい時期です。夏の強い日差しが落ち着くことで油断し、うっかり日焼けをしてしまう「隠れUV」の危険性が高まります。

日焼け止めを毎日塗るのは面倒、マスクでUV対策なんてできるの？そんなあなたの悩みに応えるのが、株式会社ヨコイから新登場する『エアフィール立体マスク ピンクベージュ 30枚入り』です。まさかの「マスクで紫外線対策」という新しい提案が、これからのマスク生活の常識を変えるかもしれません。

『エアフィール立体マスク』5つの魅力！美肌と快適さを両立

このマスクは、ただのカラーマスクではありません。機能性とデザイン性を両立した、まさに「賢い選択」といえるポイントが満載です。

1. 驚異のUVカット率97%！日焼け止めいらずの安心感

『エアフィール立体マスク』最大の魅力は、紫外線遮蔽率97%という驚異のUVカット機能です。特殊なUVカット素材を採用することで、日差しが強いと感じにくい秋口でも、顔まわりの気になる紫外線をしっかりガードしてくれます。

朝、顔全体に日焼け止めを塗るのが面倒、うっかり塗り忘れてしまう日がある…そんな方にとって、いつものマスクを着けるだけで頬や口元の紫外線対策ができるのは、本当に嬉しいポイントですよね。

2. 快適すぎるつけ心地！呼吸も会話もストレスフリー

長時間マスクを着けていると、ムレや息苦しさが気になるもの。『エアフィール立体マスク』は、その点もしっかり配慮されています。

3. マスクはもう顔の一部！小顔効果も期待できる美シルエット

で高い通気性を確保し、マスク内の熱や湿気がこもりにくい設計。により口元にゆとりが生まれ、呼吸や会話が驚くほどスムーズに！肌との接触も抑えられるので、メイク崩れの心配も軽減されます。を採用しているため、長時間着けても耳が痛くなりにくいのも嬉しいポイントです。日常使いする上で、この細やかな配慮は本当に助かります。

紫外線から守るだけでなく、顔まわりを美しく見せるデザインにもこだわりが詰まっています。

紫外線ダメージが気になりやすい頬まわりをしっかり覆う新形状を採用。

さらに、サイドラインのフィット性を高めることで、顔まわりをすっきり見せるシルエットに仕上げています。

「マスクを着けるとかえって顔が大きく見える…」という悩みをお持ちの方も、この立体新形状なら小顔効果も期待できそうですね！

4. 毎日使いたくなる、旬のニュアンスカラー

マスクもファッションの一部となった今、カラー選びはとても重要です。『エアフィール立体マスク』は、どんなファッションやシーンにもなじむ、肌なじみの良いニュアンスカラーを展開しています。

今回、大容量パックで登場するのは「ピンクベージュ×モカ」ですが、他にも魅力的なカラーがラインナップされています。

ベージュ×コーラル

グレージュ×チャコール

ピンクベージュ×モカ

どれも肌になじみやすく、顔色を明るく見せてくれそうな色合いです。その日の気分やコーディネートに合わせて選べるのも楽しいですね。

5. 人気のピンクベージュが大容量パックで登場！

今回、特に注目したいのが、肌なじみの良さで女性から圧倒的な人気を誇る「ピンクベージュ×モカ」が30枚入りの大容量パックとして登場するという点です。

これは、普段から『エアフィール立体マスク』を愛用しているお客様からの「30枚入りも欲しい！」という熱い要望に応えて実現したとのこと。日常的に使うものだからこそ、大容量は本当にありがたいですよね。買い足しの手間が省けて、UVケアも継続しやすくなります。

賢く美肌ケア！『エアフィール立体マスク』の価格と購入方法

これだけの機能性とおしゃれさを兼ね備えた『エアフィール立体マスク ピンクベージュ 30枚入』の価格は、1,078円(税込)。つまり、1枚あたり約36円という計算になります。

UVカット機能付きで、呼吸しやすく、小顔見せも叶う立体マスクがこの価格で手に入るのは、かなり高いコストパフォーマンスだと感じました。毎日使うものだからこそ、この価格は非常に魅力的です。

この注目の新商品は、2026年9月1日より発売されます。具体的な販売チャネルは明記されていませんが、株式会社ヨコイの製品は全国のドラッグストアやバラエティショップなどで取り扱いがあることが多いので、店頭で手にとる機会も多そうです。もちろん、公式オンラインストアなどでの購入も期待できますね。

あなたもアンバサダーに！魅力を広める仲間を募集

この素晴らしい新商品の発売に伴い、実際に商品を体験し、その魅力をSNSで発信してくれる「公式アンバサダー」が募集されます！

秋のUVケアの重要性や、このマスクの快適な使用感を、あなたの言葉で伝えてみませんか？

: 2026年9月9日（水）〜9月18日（金）: 商品の体験、SNS（Instagram / X等）での使用感やスタイリング投稿: ヨコイ公式Instagramをフォロー＆いいね＆コメントで応募完了

詳細は、ヨコイ公式Instagramアカウントで案内されるとのこと。興味がある方は、ぜひチェックして応募してみてくださいね！

お客様の声に応える「株式会社ヨコイ」とは

今回、革新的なマスクを届けてくれたのは、愛知県名古屋市に本社を置く株式会社ヨコイです。ヘルスケア用品・マスク等の企画・製造・販売を手がける同社は、お客様の声を大切にし、それをもとに商品開発を進めていることが伺えます。

今回のピンクベージュ30枚入り大容量パックの登場も、まさに顧客の声に応える姿勢の表れですよね。今後も「機能性と日常への取り入れやすさを両立した商品開発・提案」に力を入れ、「SNSを活用した生活者との接点づくり」を通じて、ヘルスケア用品の新たな価値を発信していくとのこと。安心と快適を届ける株式会社ヨコイのこれからの動向にも注目したいですね。

まとめ

秋の「隠れUV」対策にぴったりの『エアフィール立体マスク ピンクベージュ 30枚入り』。UVカット率97%という高機能に加えて、快適なつけ心地、小顔見せ効果、そして肌なじみの良いニュアンスカラーと、まさに理想的なマスクだと感じました。

人気のピンクベージュが大容量パックで手軽に手に入るのも、毎日を美しく健康に過ごしたい私たちにとって、非常に嬉しいニュースです。2026年9月1日の発売が待ち遠しいですね。これを機に、皆さんの秋の紫外線対策を、よりスマートで快適なものにしてみてはいかがでしょうか。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。